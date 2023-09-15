Мировой табачный гигант вышел из России и Беларуси, но оставил лазейку для возвращения

Британский табачный гигант, один из крупнейших производителей сигарет в мире British American Tobacco сообщил о завершении процесса выхода из России и Беларуси. Компания продала свой бизнес в этих странах, но так и не осудила полномасштабное вторжение в Украину, а также оставила себе возможность вернуться в РФ и Беларусь.

Об продаже бизнеса говорится в заявлении British American Tobacco (BAT). "Мы завершили продажу нашего российского и беларуского бизнеса. Продажа была произведена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений", – говорится в сообщении.

Также в компании уточняли, что после завершение сделки British American Tobacco больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не получит финансовой выгоды от текущих продаж на этих рынках. Новым владельцем бизнеса в РФ стал консорциум, который возглавил местный менеджмент компании. Это означает, что табачный гигант в будущем может вернуться в РФ.

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О своем стремлении покинуть РФ компания заявляла еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года. Тогда же было решено выходить и с рынка Беларуси.

В сентябре-2023 British American Tobacco заявила, что достигла договоренностей о продаже бизнеса в РФ и Беларуси. "Владение нашим бизнесом в России больше не является устойчивым в текущих условиях", – объясняла компания, не осудив при этом агрессора.

В British American Tobacco также отмечали, что одним из ключевых приоритетов были "интересы наших коллег в России и Беларуси". В рамках соглашения о продаже бизнеса условия найма россиян и беларусов будут оставаться сопоставимыми с условиями BAT в течение как минимум двух лет.

British American Tobacco принадлежат бренды Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а также марки устройств для нагревания табака Glo и стики Neo (всего около 200 марок). Также в России компания имеет ряд местных брендов, в т.ч. особо популярную там марку "Ява Золотая".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАПК внесло две ведущие табачные компании мира Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI) в список международных спонсоров войны. Им, в частности, принадлежат табачные бренды Marlboro, Parliament, Bond, L&M, HEETS, Winston, LD, Sobranie и многие другие.

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