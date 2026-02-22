Осталась неделя: какой мобильный оператор существенно изменит тарифы 1 марта в 00:00

Мобильный оператор Vodafone планирует повысить стоимость ряда своих тарифов. При этом подорожание пройдет в 2 этапа: 1 марта цены поднимут для контрактных предложений – на 40-60 грн. А 5 марта будет повышена стоимость тарифов предоплаты – на 45-70 грн.

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: вместе с повышением стоимости в отдельных предложениях вырастет и объем предоставляемого интернета и минут. В то же время, подорожание других тарифов не будет сопровождаться улучшением условий.

Какие тарифы Vodafone подорожают с 1 марта

Red Turbo.

Стоимость тарифа вырастет на 60 грн – 260 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге с 6 до 8 ГБ.

Red Light.

Стоимость тарифа вырастет на 40 грн – до 130 грн/месяц. Наполнение пакетов услуг останется без изменений.

Red S.

Стоимость тарифа вырастет на 50 грн – до 235 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге с 6 до 8 ГБ.

Red Start.

Стоимость тарифа вырастет на 60 грн – до 300 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге с 8 до 10 ГБ.

Red Pro.

Стоимость тарифа вырастет на 60 грн – до 390 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге с 11 до 13 ГБ.

Red Unlim.

Стоимость тарифа вырастет на 60 грн – до 460 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге с 13 до 15 ГБ.

Red Unlim+.

Стоимость тарифа вырастет на 50 грн – до 520 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге с 15 до 17 ГБ.

Red Unlim Max.

Стоимость тарифа вырастет на 50 грн – до 625 грн/месяц. Наполнение пакетов услуг останется без изменений.

Стоимось каких тарифов вырастет с 5 марта

Joice.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 330 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Joice Start 2023.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 330 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

SuperNet Start+.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 330 грн/месяц. В тарифе изменится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге. Также вырастет количество предоставляемых минут – с 200 до 400.

Joice Start.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 340 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 20 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Joice Start Special.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 340 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 20 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Turbo.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 340 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 9 до 11 ГБ.

Joice PRO.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 400 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 30 до 40 ГБ, из которых 13 ГБ действуют и в роуминге.

Joice PRO 2023.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 390 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 35 до 40 ГБ, из которых 13 действуют и в роуминге.

SuperNet Pro.

Стоимость тарифа вырастет на 60 грн – до 400 грн/месяц. В тарифе изменятся объем интернета в роуминге – с 11 до 13 ГБ. Также вырастет количество предоставляемых минут – с 300 до 400.

Joice MAX 2023.

Стоимость тарифа вырастет на 60 грн – до 450 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 13 до 15 ГБ.

Joice MAX.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 520 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

SuperNet Unlim.

Стоимость тарифа вырастет на 50 грн – до 520 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

Light+.

Стоимость тарифа вырастет на 45 грн – до 230 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 6 до 7 ГБ.

SuperNet Turbo 4G.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 320 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

SuperNet Turbo 2019.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 320 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

Как выбрать самый выгодный мобильный тариф для себя

В то же время, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть:

Какими услугами вы пользуетесь чаще всего.

Какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.

"Например, я очень мало звоню, поскольку преимущественно общаюсь в мессенджерах, поэтому мне нужен интернет. Соответственно, я выбрал тариф, в котором минимум минут, но максимальный объем интернета", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году украинцы провели 495 597 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

