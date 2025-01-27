ЕС в последний момент продлил санкции против России: почему Орбан неожиданно прекратил газовый шантаж

Европейский Союз еще на полгода (до 31 июля 2025 года) продлил санкции против России из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины. Консенсуса удалось достичь благодаря компромиссному решению между ЕС и венгерскими властями.

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Как сообщили в пресс-службе ЕС, соответствующее решение 27 января приняли послы стран-членов на встрече Совета ЕС. В частности, санкции включают:

запрет на импорт российской нефти по морю;

отключение нескольких банков РФ от SWIFT;

ограничение в торговле, финансах и технологиях;

блокировку кремлевских СМИ в ЕС.

Это позволило сохранить суверенные активы Кремля в замороженном состоянии. Несмотря на свою категоричную позицию по этому вопросу, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все же согласился содействовать общеевропейской политике, сообщает Politico, ссылаясь на анонимные дипломатические источники. По их словам, Европейская комиссия разработала соглашение, которое устранит угрозу Венгрии.

"Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут учтены опасения Венгрии по поводу ее "энергетической безопасности". Послы ЕС должны собраться на чрезвычайной встрече в 9 утра, а сделка, как ожидается, будет официально оформлена на встрече министров иностранных дел, которая начнется в 10 утра в Брюсселе", – сообщили дипломаты.

Накануне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подтвердил, что на повестке дня больше нет сценария, при котором Венгрия может заблокировать продление санкций. "Это поставило бы весь ЕС и Венгрию в частности в положение слабости… Это также ограничило бы США с точки зрения вариантов поиска долгосрочного, устойчивого мира в Европе", – цитирует его издание.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал ультимативную позицию Венгрии касательно санкций против РФ. По словам политика, если Будапешт выступит против, станет очевидным, что Виктор Орбан "играет в команде Путина, а не в нашей".

В ответ на это глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал самого Туска "агентом Сороса". Также дипломат заявил, что у Будапешта на первом месте интересы его страны, и потребовал от главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии.

Как OBOZ.UA уже сообщал, Венгрия готова разблокировать продление санкций в отношении России, если Украина возобновит транзит российского газа через свою территорию. В то же время в Будапеште хотят гарантий, что такая же судьба не постигнет транзит нефти из РФ.

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