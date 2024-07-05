Онлайн-бронирование от мобилизации в Дії уже начали тестировать: стало известно, когда запустят для всех

В Украине началось бета-тестирование электронного бронирования от мобилизации на портале Дія. Предполагается, что услуга станет доступна через несколько недель, то есть, вероятно, до конца июля.

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Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время общего собрания IT Ukraine Association. "Бета-тестирование проходит достаточно успешно через портал Дія. Нормативная база уже тоже есть", – цитирует Федорова DOU.

По словам министра когда услуга заработает для всех, сотрудники компаний смогут быстро актуализировать свои данные. А руководители – выбрать сотрудников и забронировать их онлайн.

Речь идет о стратегическом бронировании, а не об экономическом. Последнее в Украине еще не действует, законопроекты только готовятся к рассмотрению парламентом.

Бронирование в Дії: как будет работать

Согласно плану, электронное бронирование в Дії будет осуществляться в течение одного часа с момента подачи заявления. Руководители предприятий также смогут получить информацию по каждому своему сотруднику.

Процедура оформления бронирования будет происходить в несколько этапов. Для этого:

руководитель предприятия или госоргана, имеющего право на бронирование сотрудников, через портал Дія подает списки работников и удостоверяет электронной подписью заявление.

Дія автоматически проверяет по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в системе "Оберіг". Если все в порядке, работник будет забронирован в течение часа .

. Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале Дія, а у человека обновится информация в "Резерв+ ". Если лицо хочет получить бумажное подтверждение, такая возможность тоже будет.

". Если лицо хочет получить бумажное подтверждение, такая возможность тоже будет. Если в бронировании отказали, руководитель также получит ответ в кабинете на портале Дія.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые компании могут лишить права на бронирование сотрудников. В парламенте зарегистрировали еще 2 законопроекта об экономическом бронировании.

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