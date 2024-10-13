В супермаркетах обманывают украинцев: как обезопаситься от лишних трат при покупке товаров на вес

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

Если же товар продается на рынке, подчеркивается, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

В то же время, отметили они, если исправность измерительного прибора не подтверждена, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. "Так как ваши права потребителя нарушены", – объяснили специалисты.

Охранники не имеют права проводить досмотр личных вещей покупателя

Кроме того, отмечают эксперты, если владелец заведения, директор, охранник или продавец хочет провести досмотр личных вещей покупателя, тому следует истребовать у них разрешение на это – ведь таких полномочий перечисленные лица не имеют. В частности, они должны предъявить документы, которые являются основанием для обыска.

"В то же время, если у охранников возникают сомнения или подозрения в лице, то они могут следить за товаром в торговом зале, а также за действиями покупателя по этому товару с помощью камер наблюдения (при наличии)", – рассказывают эксперты. Отмечая, что охранник имеет право вызвать полицию только, если:

на выходе из супермаркета сработала противоугонная рамка;

камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл;

покупатели заметили вора и сообщили об этом охраннику.

При этом подчеркивается: требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения правоохранителей, охранник нарушает закон. А потому "если вы против проведения осмотра, но охранник вам угрожает или не выпускает из магазина – вызывайте полицию".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно в понятно, за какой вес указана стоимость. Нарушение же этих правил магазинами и супермаркетами может стать причиной для привлечения их к ответственности.

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