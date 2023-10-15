Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев: что им запрещено делать

Охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: если же охранники таки совершают подобные действия, то грубо нарушают таким образом законодательство.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

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В то же время, эксперты напоминают: товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такого является ответственностью именно заведения, а не покупателя.

Как себя защитить

Эксперты отмечают: в случае возникновения подобной ситуации покупатель должен прежде всего требовать просмотра видео с камер наблюдения. Так можно будет четко доказать, что претензии охранника безосновательны.

Если же это не поможет разрешить ситуацию, следует вызывать полицию.

Что делать, если кассиры не хотят принимать деньги определенных номиналов

В то же время, кассиры в супермаркетах не могут отказаться принимать у покупателей деньги каких-либо номиналов – к примеру, под предлогом того, что нечем давать сдачу. При чем речь идет как о банкнотах, так и монетах. Настойчивый же отказ кассира принимать у покупателя деньги является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. И, соответственно, причиной для составления на него жалобы.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и магазинах проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров, которые позволяют получать больше денег с покупателей. В частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы при округлении сдачи у продавца. оставалось больше денег.

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