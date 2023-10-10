Кассиры в супермаркетах не хотят принимать деньги определенных номиналов: что делать в таком случае

Кассиры в супермаркетах не могут отказаться принимать у покупателей деньги каких-либо номиналов – к примеру, под предлогом того, что нечем давать сдачу. При чем речь идет как о банкнотах, так и монетах. Настойчивый же отказ кассира принимать у покупателя деньги является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. И, соответственно, причиной для составления на него жалобы.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Там напомнили, что кассиры должны:

принимать у потребителей банкноты и монеты всех номиналов;

самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были банкноты и монеты, необходимые для выдачи сдачи.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

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Что делать, если охранники нарушают права

Также, подчеркнули они, охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар. Ведь зачастую эти люди не представляют магазин, ведь работают по найму от другой компании. Более того, подобное требование является грубым нарушением законодательства.

Дело в том, что товаров с испорченной упаковкой не должно быть в магазине в принципе. А по поводу любых товаров покупатели должны разговаривать только с продавцами.

Эксперты отмечают: в случае возникновения подобной ситуации покупатель должен прежде всего требовать просмотра видео с камер наблюдения – так можно будет четко доказать, что претензии охранника безосновательны. Если же это не поможет разрешить ситуацию, следует вызывать полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в супермаркетах и магазинах проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров, которые позволяют получать больше денег с покупателей. В частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы при округлении сдачи у продавца. оставалось больше денег.

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