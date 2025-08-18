У родственников экс-замминистра нашли подозрительную недвижимость и авто: имущество на 3 млн грн хотят конфисковать

У бывшего заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и ее родных обнаружили недвижимость и автомобиль совокупной стоимостью более 3 млн грн, которые, по версии Специализированной антикоррупционной прокуратуры(САП), могли быть приобретены на средства, полученные нечестным путем. Их предлагают конфисковать в пользу государства.

Видео дня

Как сообщается, прокурор САП уже направил в Высший антикоррупционный суд иск о признании этих активов необоснованными. Для обеспечения иска на указанное имущество был наложен арест.

Детали

По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о бывшем заместителе министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Виктории Киреевой. Антикоррупционный прокурор утверждает, что в 2020-2021 годах, находясь в должности директора Департамента разрешительно-лицензионной деятельности и предотвращения промышленного загрязнения Киевской областной государственной администрации, она через своих родителей и мужа приобрела:

2 квартиры в Софиевской Борщаговке (пригород Киева);

в Софиевской Борщаговке (пригород Киева); два нежилых помещения в Софиевской Борщаговке (площадь – 99,6 и 7,8 кв. м);

в Софиевской Борщаговке (площадь – 99,6 и 7,8 кв. м); земельный участок возле поселка Лишня (Макаровский район Киевской области);

возле поселка Лишня (Макаровский район Киевской области); автомобиль Mazda CX-5 2020 года выпуска.

Общую стоимость имущества оценили почти в 3,04 млн грн. При анализе официальных доходов и расходов членов семьи установлено, что они не имели достаточных законных источников доходов для приобретения этих активов, поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании этих активов в доход государства.

Должность заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Киреева занимала с 21 апреля 2023 года до 25 июля 2025-го.

Также OBOZ.UA сообщал, что САП просила конфисковать квартиру и два паркоместа, которыми пользуются судья Подольского райсуда Леся Будзан и ее муж, судья Шевченковского райсуда Андрей Анохин, поскольку стоимость имущества не соответствует их законным доходам. По официальным данным, активы были приобретены родственниками по заниженным ценам, но фактически ими распоряжается именно супруги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!