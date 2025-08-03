Имущество киевских судей более чем на 7 млрд грн могут конфисковать: САП подала иск

САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) просит конфисковать квартиру и два паркоместа, которыми пользуются судья Подольского райсуда Леся Будзан и ее муж, судья Шевченковского райсуда Андрей Анохин, поскольку стоимость имущества не соответствует их законным доходам. По официальным данным, активы были приобретены родственниками по заниженным ценам, но фактически ими распоряжается именно супруги.

Видео дня

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации имущества на сумму более 7,3 млн грн.

Иск САП стал результатом мониторинга образа жизни судей, который провело Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции(НАПК). Согласно выводам агентства, активы были приобретены в 2022-2023 годах родственниками супругов, в частности братом судьи Анохина и его женой по значительно заниженным ценам. Впрочем, реальными пользователями этого имущества являются именно судьи.

По данным следствия, стоимость части квартиры составляет более 6,1 млн грн, одного паркоместа – более 622 тыс. грн, а части второго – более 540 тыс. грн. НАПК выяснило, что указанные в договорах купли-продажи суммы почти вдвое ниже рыночной стоимости, а задекларированные доходы супругов и их родственников не позволяли легально приобрести эти объекты.

Гражданская конфискация возможна на основании ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины. В САП отмечают, что супруги фактически распоряжаются имуществом, несмотря на формальную его регистрацию на других лиц, а это дает основания считать активы необоснованными.

25 июля коллегия судей в составе Олега Федорова, Ларисы Задорожной и Ярослава Шкодина уже приняла решение об аресте квартиры и обоих паркомест на время рассмотрения дела. Отдельное внимание привлекает и то, что судья Леся Будзан задекларировала небольшую комнату в Киеве, что, по предположениям экспертов, может быть сделано умышленно – чтобы получить служебное жилье .

При этом, согласно декларациям, суммарный доход судейской семьи за 2024 год составил примерно 2,7 млн грн, что существенно ниже стоимости конфискованных активов. Дело сейчас рассматривает Высший антикоррупционный суд. Если доводы САП и НАПК будут подтверждены, имущество могут взыскать в доход государства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предоставили разрешение на спецрасследование в отношении скандальной владелицы фирм-поставщиков, которые подозревают в коррупции с закупкой продуктов для украинских военных (т.н. дело о "яйцах по 17 грн"), – Татьяне Глиняной. Решение позволит заочно осудить Глиняную (она уже давно сбежала за границу).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!