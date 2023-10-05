Одного из самых богатых людей мира подозревают в организации сделок с российским бизнесменом: что известно

Владельца французской компании LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton) Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова подозревают в проведении незаконных финансовых операций. Расследование на данный момент продолжается.

Парижская прокуратура подтвердила, что расследует финансовые операции в которых участвовали Арно и Саркисова. Расследование сосредоточено на покупке более 10 квартир в Куршевеле, где конгломерат LVMH и связанные с ним холдинги имеют несколько крупных объектов недвижимости.

По данным Le Monde, Саркисов приобрел недвижимость в Альпах из-за сложной сделки, в которой Арно, через одну из своих компаний, предоставил ссуду. Транзакции могли быть направлены на утаивание происхождения средств, отмечает неименованный официальный представитель финансовой разведки Tracfin в интервью изданию.

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Расследование было начато в 2022 году, и хотя оно очевидно продолжается, подробности пока не раскрываются.

Отметим, Бернар Арно – один из самых богатых людей мира. В рейтинге Bloomberg французский бизнесмен идет на второй позиции с состоянием в $164 млрд.

Кто такой Николай Саркисов?

Саркисов – российский предприниматель, один из основных владельцев и член совета директоров "РЕСО-Гарантии". Входит в рейтинг журнала Forbes с 2008 года. Занимал места с 52 (2009) по 74 (2010) с состоянием с $700 млн (2009) по $1,5 млн (2008). В 2010 году занимал 74 место с состоянием $950, в 2014 – 98 место с состоянием $1,1 млрд.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски 3 российских миллиардеров, требовавших снять санкции с них. В частности, суд не стал рассматривать обращение эксвладельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (состоящее в $1,7 млрд), его жены Галины и сына Александра.

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