Страна ЕС запретила россиянам и белорусам покупать жилье: кого касается и какие есть исключения

Сейм Латвии принял закон, запрещающий гражданам России и Беларуси, а также связанным с ними компаниям приобретать недвижимость в стране любым способом. Ограничения введены для защиты национальной безопасности от гибридных угроз и косвенного влияния со стороны государств-агрессоров.

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Об этом пишет Delfi. Новый закон, который получил название "Об ограничении сделок, которые угрожают национальной безопасности", получил 69 голосов поддержки в Сейме и только 8 голосов против. Отныне граждане России и Беларуси, а также компании, которые принадлежат им минимум на 25% или имеют бенефициаров из этих стран, не смогут:

покупать недвижимость в Латвии;

получать ее в дар или по наследству;

обменивать имущество или приобретать права собственности любыми другими правовыми путями.

Ограничения касаются также компаний, зарегистрированных в РФ или Беларуси, даже если они формально работают в Латвии или через третьи страны. Закон охватывает все виды сделок, которые могут привести к приобретению недвижимости:

куплю-продажу;

дарение;

аренду с правом выкупа;

наследование;

обмен;

решение суда о передаче прав собственности.

При обсуждении законопроекта были внесены определенные исключения. Например, ограничения не касаются случаев, когда недвижимость переходит по наследству родственникам, или когда лицо имеет единственное жилье и постоянный вид на жительство, полученный до вступления закона в силу. Также запрет не распространяется на тех, кто уже имеет или получит статус постоянного жителя ЕС.

Еще один важный аспект, на втором чтении в перечень запрещенных лиц попали и те граждане РФ, которые имеют латвийский вид на жительство, сдали языковой экзамен и прошли проверку на лояльность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но в финальной версии закона для этой категории сделано послабление.

Закон инициировали депутаты от партии "Новое единство" еще в феврале 2025 года, как ответ на растущие риски от косвенного влияния России через приобретение объектов недвижимости. В контексте войны против Украины и роста напряженности в Балтийском регионе, Латвия принимает проактивные меры для недопущения даже потенциальных угроз.

Теперь закон должен подписать президент Латвии. После этого он официально вступит в силу, и все новые соглашения, заключаемые гражданами России и Беларуси, автоматически будут считаться недействительными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Финляндии продвигают свой план, предусматривающий запрет гражданам Российской Федерации на покупку недвижимости в стране. Соответствующий закон министерство обороны уже внесло на рассмотрение местного парламента.

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