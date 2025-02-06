Страна ЕС запретит россиянам покупать недвижимость: законопроект уже в парламенте

Власти Финляндия продвигают свой план, предусматривающий запрет гражданам Российской Федерации на покупку недвижимости в стране. Соответствующий закон министерство обороны уже внесло на рассмотрение местного парламента.

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Как сообщает Bloomberg, это объясняют опасениями безопасности, учитывая, что у Финляндии и России почти 1,3 тыс. км общей границы. Особое внимание уделяется потенциальным покупателям, имеющим гражданство РФ или двойное гражданство страны-агрессорки.

"Цель этого законопроекта – ограничить возможности россиян покупать недвижимость в Финляндии", – заявил министр обороны Антти Хаккянен. Он добавил, что учитывая поступающие со стороны РФ угрозы безопасности в Европе, компании по недвижимости могут быть "использованы для осуществления враждебного влияния".

О таких планах финских властей стало известно в сентябре. Именно тогда среди местных политиков и общественности усилились беспокойства по поводу безопасности сделок с недвижимостью, которую покупают россияне или связанные с ними структуры вблизи объектов критической инфраструктуры. В частности, российский олигарх Игорь Кесаев, подозреваемый в связях с ФСБ и производством оружия, приобрел остров в районе озера Саймаа, расположенного в 100 км от финско-российской границы.

Действие закона планируется распространить не только на граждан РФ, но и на тех , чья страна ведет агрессивную войну и может представлять угрозу национальной безопасности. Он является усиленной версией уже принятой законодательной инициативы, позволяющей государству из соображений национальной безопасности вмешиваться в операции с недвижимостью до того, как они состоятся, что позволило заблокировать ряд соглашений. Кроме того, в Финляндии рассматривают возможность конфискации недвижимости по соображениям безопасности.

Финляндия стала первой страной Европейского Союза, вводящей такие ограничения в отношении россиян. Но это стало примером для других – о запрете гражданам России и Беларуси покупать землю задумались в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство внутренних дел страны Латвии разработало поправки в закон о национальной безопасности, запрещающие гражданам России и Беларуси работать в структурах управления критической инфраструктурой.

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