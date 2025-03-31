Один из самых больших кибернападений: в "Укрзалізниці" рассказали о деталях атаки и назвали виновных

Кибератака на "Укрзалізницю" (УЗ) была целенаправленной и хорошо спланированной, а главным подозреваемым в ней считают Россию. Несмотря на атаку, ни один поезд не остановился, а продажа билетов удалось частично возобновить за 89 часов. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, персонал работал в усиленном режиме, сотрудники станций выходили на работу в несколько смен подряд.

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Об этом рассказал глава правления АО "Укрзалізниця" ("УЗ") Александр Перцовский на прессбрифинге 31 марта. Он отметил, что в этот раз атака была очень тщательно подготовлена.

Однако, несмотря на все сложности, "Укрзалізниця" смогла оперативно реагировать на угрозу и минимизировать ее влияние на работу компании. Ни один поезд не остановился, все рейсы следовали по расписанию, а своевременность прибытия составила 96% даже в период активной борьбы с последствиями атаки.

Для обеспечения бесперебойной работы железной дороги персонал работал в усиленном режиме. Машинисты получали информацию об ограничении скорости вручную, а сотрудники станций выходили на работу в несколько смен подряд. В частности, кассиры работали в условиях повышенной нагрузки, поскольку из-за отключения онлайн-продаж билетов спрос на кассы вырос в 4-5 раз. УЗ оперативно открыла более 120 дополнительных касс для обслуживания пассажиров.

Параллельно с восстановлением системы ведется расследование причин и деталей атаки. Начальник Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи (ГСЗ) Евгения Наконечная заявила, что над делом работает также СБУ. В то же время ДСЗ анализирует тактику действий хакеров, чтобы исключить подобные атаки в будущем. Она подчеркнула, что реализация такого кибернападения нуждалась в значительных ресурсах и тщательном планировании.

По словам Наконечной, благодаря слаженной работе специалистов IT-подразделений УЗ удалось быстро восстановить доступность сервиса. Госцентр киберзащиты также оказал техническую поддержку в процессе восстановления системы.

Напомним, что с 23 марта онлайн-продажа билетов "Укрзалізниці" работала с перебоями из-за большой нагрузки. Сообщение о серверном сбое появилось в 8:14 утра 23 марта, а уже через 89 часов после начала атаки ключевые операционные системы были частично восстановлены. На первом этапе были запущены базовые функции – продажа и возврат билетов на 20 дней вперед.

Кибератака на "Укрзалізниці" стала еще одним подтверждением целенаправленных действий России по дестабилизации критической инфраструктуры Украины. В то же время, оперативная реакция компании и государственных киберспециалистов позволила избежать остановки железнодорожного сообщения и быстро вернуть систему в рабочее состояние.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после кибератаки "Укрзалізниця" (УЗ) возобновила возможность оформления льготных билетов для студентов. Перед этим стало доступное оформление для лиц с инвалидностью и возвращена онлайн-таблица вокзалов.

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