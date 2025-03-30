"Укрзалізниця" возобновила еще две важные услуги в приложении: какие именно

После масштабной кибератаки "Укрзалізниця" возобновила возможность оформления льготных билетов для лиц с инвалидностью и вернула онлайн-таблицу вокзалов. Компания также работает над восстановлением верификации через Действие. Подпись, автоматического выкупа билетов, студенческих льгот и программы лояльности "Железные друзья".

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. "Укрзалізниця" сообщила, что постепенно возобновляет работу всех пострадавших из-за кибератаки сервисов.

Одним из важнейших восстановленных функционалов есть возможность оформления льготных билетов для лиц с инвалидностью. Это значительно упрощает процесс путешествий для тех, кто имеет право на скидку, теперь билеты можно покупать непосредственно в приложении, без необходимости дополнительного обращения в кассы.

Кроме того, пассажиры снова могут пользоваться онлайн-табло вокзалов. Теперь в режиме реального времени можно узнать о прибытии и отправлении поездов на всех ключевых железнодорожных станциях страны. Это особенно важно для тех, кто планирует поездку или встречает пассажиров на вокзале.

Кроме уже восстановленных сервисов компания активно работает над возвращением других важных функций. В ближайшее время ожидается внедрение:

верификации через Действие. Подпись – это упростит процесс покупки билетов и получения льгот;

– это упростит процесс покупки билетов и получения льгот; мониторинг с автовыкупом – функция позволит автоматически выкупать билеты, когда они появятся в продаже;

льгот для студентов – возврат специальных тарифов для студентов;

– возврат специальных тарифов для студентов; восстановление программы "Железные друзья" – возвращение программы лояльности и всех "очевок".

Одна из самых любимых функций пользователей – "обнимашки" в приложении, символизирующие поддержку и единение пассажиров. По словам представителей компании, эта функция также будет возобновлена. После стабилизации работы системы специалисты вручную работают над возвратом аккаунтов каждого пользователя.

"Железную дружбу не разрушить! Враг целил и за ними, потому что понимал их суперсилу и значение для каждого из нас. Но мы не оставим без объятий никого!", - отметили в "Укрзалізниці". Программа лояльности "Железные друзья" и все связанные функции будут перезапущены уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр Трускавец. Впрочем, поезд будет временным – рейс запланирован только на 31 марта. Стоимость билетов в купе поезда на рейс из Трускавца составляет 457 грн.

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