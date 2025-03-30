УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Укрзалізниця" возобновила еще две важные услуги в приложении: какие именно

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
1,0 т.
Какие функции УЗ уже вернула

После масштабной кибератаки "Укрзалізниця" возобновила возможность оформления льготных билетов для лиц с инвалидностью и вернула онлайн-таблицу вокзалов. Компания также работает над восстановлением верификации через Действие. Подпись, автоматического выкупа билетов, студенческих льгот и программы лояльности "Железные друзья".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. "Укрзалізниця" сообщила, что постепенно возобновляет работу всех пострадавших из-за кибератаки сервисов.

Какие функции уже вернулись

Одним из важнейших восстановленных функционалов есть возможность оформления льготных билетов для лиц с инвалидностью. Это значительно упрощает процесс путешествий для тех, кто имеет право на скидку, теперь билеты можно покупать непосредственно в приложении, без необходимости дополнительного обращения в кассы.

Как оформить льготный билет

Кроме того, пассажиры снова могут пользоваться онлайн-табло вокзалов. Теперь в режиме реального времени можно узнать о прибытии и отправлении поездов на всех ключевых железнодорожных станциях страны. Это особенно важно для тех, кто планирует поездку или встречает пассажиров на вокзале.

Работает ли табло в приложении

Кроме уже восстановленных сервисов компания активно работает над возвращением других важных функций. В ближайшее время ожидается внедрение:

  • верификации через Действие. Подпись – это упростит процесс покупки билетов и получения льгот;
  • мониторинг с автовыкупом – функция позволит автоматически выкупать билеты, когда они появятся в продаже;
  • льгот для студентов – возврат специальных тарифов для студентов;
  • восстановление программы "Железные друзья" – возвращение программы лояльности и всех "очевок".
Когда восстановят "объятия"

Одна из самых любимых функций пользователей – "обнимашки" в приложении, символизирующие поддержку и единение пассажиров. По словам представителей компании, эта функция также будет возобновлена. После стабилизации работы системы специалисты вручную работают над возвратом аккаунтов каждого пользователя.

"Железную дружбу не разрушить! Враг целил и за ними, потому что понимал их суперсилу и значение для каждого из нас. Но мы не оставим без объятий никого!", - отметили в "Укрзалізниці". Программа лояльности "Железные друзья" и все связанные функции будут перезапущены уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр Трускавец. Впрочем, поезд будет временным – рейс запланирован только на 31 марта. Стоимость билетов в купе поезда на рейс из Трускавца составляет 457 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!