Один из последних европейских банков в России решил ликвидировать бизнес: что будет с его активами

Итальянская финансовая группа UniCredit приняла решение о ликвидации своей банковской сети в стране-агрессоре России "ЮниКредит". Итальянский банк еще в 2022 году решил прекратить деятельность в РФ, но до последнего надеялся на продажу своих активов. И только теперь группа согласилась на ликвидацию своих банковских структур в России вместо продажи.

По состоянию на сейчас розничный бизнес "ЮниКредит" в регионах уже свернут, идет сокращение кадров и сворачивание корпоративной доли бизнеса. Об этом сообщают российские оппозиционные издания.

Условия режима

По данным информированных источников, решение о ликвидации бизнеса для группы UniCredit сегодня более выгодно по сравнению с продажей банковских структур, поскольку последняя "предполагает существенные финансовые потери". Дело в том, что из-за установленных российскими властями ограничений, включая скидки и обязательные выплаты, UniCredit после продажи российского филиала итальянского банка смог бы получить лишь около 10% от капитала филиала.

"Сейчас реализуются все возможные активы, сворачивается сеть, розничный бизнес в регионах уже свернут, корпоративный тоже сворачивают, идет сокращение кадров, в том числе клиентских менеджеров с большими выплатами", – цитируют российские издания свои источники.

Юристы надеются, что после завершения процесса ликвидации остатки капитала "ЮниКредита" будут заморожены на счетах. В будущем эти средства могут быть использованы для обмена на заблокированные российские активы за рубежом, если такие договоренности станут возможными.

Что предшествовало

По итогам результатов 2025 года группа UniCredit отчиталась о "значительном сокращении" операционной деятельности российского подразделения банковской структуры. Объем трансграничных платежей уменьшился с 25 млрд евро в марте 2022-го (момент принятия решения прекратить деятельность в РФ) до менее чем 5 млрд евро в декабре 2025-го. Кредитный и депозитный портфели банка сократились с 6,9 млрд евро до 600 млн евро и с 7,8 млрд евро до 500 млн евро соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году правительство Италии придумало, как добиться от группы UniCredit окончательно уйти с рынка страны-агрессора. В частности, предлагалось поглощение банка структурой Banco BPM.

Кремль намеренно блокировал попытки продать филиалы Raiffeisen Bank и UniCredit Bank, поскольку терял доступ к международным платежным рынкам. Условия российского режима делают невозможной продажу банков любому российскому покупателю, а иностранным инвесторам не позволяют такую операцию западные регуляторы.

