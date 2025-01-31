"Отпустил" лично Путин: из России ушел один из последних крупных банков США

Один из последних в России крупных американских банков Goldman Sachs ушел из страны. Банк проработал на рынке страны-агрессора более 16 лет. Местная "дочка" Goldman Sachs получила личное разрешение от Владимира Путина на продажу фонду Balchug Capital.

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Об этом говорится в распоряжении российского диктатора, которое опубликовано на госпортале. Без такого разрешения иностранному бизнесу из "недруженственных" Кремлю стран запрещено продавать свои активы в России.

Goldman Sachs заявил о планах свернуть операции в РФ сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. За три последующие года корпоративные счета в российской "дочке" банка "Голдман Сакс Банк" действительно обнулились, а активы финучреждения просели на 80%.

Это, впрочем, не помешало российскому подразделению Goldman Sachs получить прибыль. По данным российских СМИ, в 2024 году банк вышел "в плюс" на 551 млн рублей.

Goldman Sachs был одним из последних банков из США, который ждал разрешения Кремля на выход с российского рынка. При этом финучреждение не обслуживало физических лиц, занимаясь инвестициями.

Впрочем, в РФ все еще продолжает работу Citigroup. Этот американский банк начал сворачивать бизнес в РФ только в конце 2024 года. Банк закрыл последнее отделение для розничных клиентов, прекратил обслуживание дебетовых карт, остановил переводы и снятие наличных в банкоматах.

Такие действия банк предпринял не просто так – осенью 2024 года федеральные ведомства США инициировали расследования в отношении Citigroup. Детективов заинтересовала вероятная связь американской компании и российского сенатора, олигарха Сулеймана Керимова, который находится под санкциями.

К слову, вслед за Goldman Sachs Россию покинет ING. Это крупнейший банк Нидерландов, который работал в РФ с момента развала СССР. Это финучреждение сообщало о продаже своего российского бизнеса "инвестору из Москвы". Ожидается, что сделка завершится во второй половине 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центробанк РФ зафиксировал падение экспортных доходов после ужесточения санкций против банков. В декабре-2024 чистый торговый профицит сократился до $5,6 млрд, что стало самым низким показателем с 2020 года.

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