Один из последних западных банков в России заставят уйти из страны: СМИ узнали о возможном ультиматуме

Правительство Италии придумало, как добиться от банка UniCredit, остающегося одним из последних крупных западных финучреждений в России, уйти с рынка страны-агрессорки. Это может стать одним из условий для одобрения поглощения банка Banco BPM.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимный источник. Ранее генеральный директор UniCredit Андреа Орсель объяснял, что не хочет, чтобы его компания покидала Россию, чтобы не наносить ущерб акционерам, поскольку банк может не получить справедливую компенсацию за свои активы.

Помимо выхода из России, ожидается, что UniCredit также будет просить поддерживать стабильную ставку между кредитами и депозитами и текущие операции по проектному финансированию. В самом учреждении это еще не комментировали, но отмечается, что право "золотой власти" позволяет правительству Италии блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних корпоративных поглощений в стратегических секторах – энергетике, телекоммуникациях и банковском деле.

Соглашение и его условия Кабмин может обсудить уже в конце недели. Ранее в этом же месяце СМИ сообщали, что правительство склоняется дать Unicredit и Banco BPM "зеленый свет". В свою очередь, в UniCredit отметили, что после получения одобрения от контролирующего органа запустят свою заявку на покупку всех акций BPM на сумму 14 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Кремль будет блокировать любые попытки продать местные подразделения Raiffeisen Bank и UniCredit Bank, поскольку в таком случае потеряет доступ к международным платежным рынкам. Условия власти РФ исключают возможность продажи банков любому российскому покупателю, а иностранным инвесторам не разрешат такую операцию западные регуляторы. А значит продажа активов стала невозможной.

Ранее единственным крупным банком в России, способным проводить платежи в валюте, оставался Газпромбанк, который является третьим по размеру активов банком в РФ. Но в ноябре он попал в санкции ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, что в начале года из РФ ушел один из последних крупных американских банков Goldman Sachs. Банк проработал на рынке страны-агрессора более 16 лет. Местная "дочка" Goldman Sachs получила личное разрешение от Владимира Путина на продажу фонда Balchug Capital.

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