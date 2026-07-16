Очереди, запись через чат-ботов и АЗС без магазинов: что будет с бензином в Украине после российских атак

Несмотря на постоянные российские атаки, дефицита бензина или дизельного топлива в Украине в ближайшее время не ожидается, однако заправиться может стать сложнее из-за проблем с логистикой. Украинцам стоит быть готовыми к очередям на АЗС, изменениям в работе заправок и возможным альтернативным способам продажи топлива.

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Об этом рассказал эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии СМИ. По его словам, главный вызов для топливного рынка сегодня заключается не в нехватке топлива, а в том, чтобы своевременно доставить его на автозаправочные станции.

Топлива хватит, но могут возникнуть трудности с его получением

По словам эксперта, импорт топлива в Украину продолжается, поэтому говорить о масштабном дефиците пока нет оснований. Однако в случае усиления атак могут возникнуть проблемы с логистикой. Из-за этого топливо может поступать на отдельные АЗС с задержками, а в некоторых регионах его продажу придется организовывать альтернативными способами.

Леушкин отмечает, что даже если привычная автозаправочная станция временно не будет работать, это не означает, что топливо исчезнет с рынка. Его могут реализовывать через другие точки продаж или доставлять иным способом.

По мнению специалиста, одним из самых больших рисков для топливного рынка являются не сами удары, а панические настроения среди населения. Именно массовый спрос способен создать временные трудности даже тогда, когда запасов топлива достаточно. Предсказать, когда именно может возникнуть такая ситуация, практически невозможно.

Очереди на АЗС могут стать привычным явлением

Если интенсивность российских атак будет расти, уже в ближайшие месяцы украинцы могут столкнуться с новым форматом работы автозаправочных станций. По словам эксперта, привычная ситуация, когда можно в любой момент приехать на АЗС, быстро заправиться и уехать, может остаться в прошлом.

Вместо этого могут появиться очереди, предварительная запись или даже специальные чат-боты, через которые водители будут бронировать время для заправки автомобиля. Леушкин отмечает, что подобные трудности уже испытывают жители населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта.

В качестве примера он привёл Никополь, где из-за постоянных обстрелов обычных автозаправочных станций почти не осталось. В то же время даже там топливо полностью не исчезло – люди находят альтернативные способы его приобрести и помогают друг другу.

Российские атаки могут изменить облик АЗС

По словам эксперта, все автозаправочные станции в Украине являются известными объектами, поэтому остаются потенциальными целями для российских ударов. Впрочем, чаще всего повреждениям подвергается наземная часть АЗС – операторские, кассы, магазины, навесы и топливные колонки.

Подземные резервуары, где непосредственно хранится топливо, обычно остаются неповрежденными. Из-за этого, прогнозирует Леушкин, в будущем операторы могут отказываться от дорогостоящих торговых комплексов в пользу более простых конструкций, которые легче восстанавливать после атак.

Подорожает ли топливо

Эксперт подчеркивает, что последнее повышение цен не связано с российскими ударами по автозаправочным станциям. По его словам, на стоимость бензина и дизельного топлива сейчас гораздо больше влияют ситуация на мировом нефтяном рынке, события на Ближнем Востоке и риски для судоходства в районе Персидского залива.

Поэтому в ближайшее время он не прогнозирует резкого скачка цен именно из-за атак на украинские АЗС . Самой серьезной угрозой для топливного рынка эксперт называет доставку топлива в Украину и его дальнейшую транспортировку по территории страны.

Особое значение имеют морские маршруты через южные порты, а также автомобильная логистика. По словам Леушкина, если противник усилит атаки именно по этим направлениям, это может затруднить поставки топлива.

В то же время он убежден, что рынок уже ищет альтернативные решения. Среди них – изменение логистических маршрутов, маскировка транспорта и использование других способов доставки. Несмотря на все риски, эксперт считает, что рынок топлива будет продолжать работать, хотя его функционирование может стать менее комфортным для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, дефицит бензина уже фиксируется как минимум в 78 из 83 регионов России, а также на временно оккупированных территориях Украины, тогда как за год топливо в РФ подорожало почти на 20%. Эксперты связывают нехватку топлива с украинскими ударами по НПЗ и топливной логистике.

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