Страна-бензоколонка осталась без топлива: россиянам рекордно повысили цену на бензин

Дефицит бензина уже отмечается как минимум в 78 из 83 регионов России, а также на временно оккупированных территориях Украины, в то время как за год топливо в РФ подорожало почти на 20%. Эксперты связывают нехватку топлива с украинскими ударами по НПЗ и топливной логистике и предупреждают, что дальнейшее усугубление дефицита может ударить не только по гражданским потребителям, но и по обеспечению российских войск.

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Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). Аналитики изучили российскую статистику и ситуацию на топливном рынке РФ.

Бензин в России начал дорожать значительно быстрее

По данным российской Федеральной службы государственной статистики, в июне 2026 года потребительские цены на бензин выросли в среднем на 6,88%. Отмечается, что это значительно превышает темпы подорожания, которые фиксировались в предыдущие месяцы.

Для сравнения: в мае бензин подорожал на 0,85%, в апреле — на 0,61%, в марте — на 1,08%. В феврале рост составил 0,61%, а в январе — 1,35%. Больше всего в июне выросла стоимость бензина АИ-92 — сразу на 7,3%. Дизельное топливо подорожало на 7,1%, бензин АИ-95 — на 6,7%, а АИ-98 — на 3,1%.

Еще более показательна годовая динамика. В июне 2026 года бензин в России стоил в среднем на 19,9% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: за весь 2024 год стоимость бензина в РФ выросла на 11,13%, а по итогам 2025 года — на 10,78%. Таким образом, нынешние темпы подорожания топлива существенно ускорились.

Ситуацию связывают с украинскими ударами по НПЗ

Аналитики Института изучения войны считают, что одним из главных факторов резкого скачка цен стала кампания украинских ударов на большие расстояния по российской нефтяной и топливной инфраструктуре. Речь идет прежде всего об атаках на нефтеперерабатывающие предприятия, объекты хранения топлива и логистические маршруты, которые Россия использует для поставок топлива.

Особое внимание аналитики обращают на сбои в логистике на временно оккупированных территориях Украины. По оценке ISW, такие удары сокращают объемы топлива, доступного для внутреннего российского рынка. Дополнительным фактором стал традиционный летний рост спроса на бензин и дизельное топливо.

Дефицит бензина охватил большинство регионов РФ

Проблемы российского топливного рынка уже не ограничиваются лишь подорожанием бензина. По оценке ISW, дефицит топлива фиксируется как минимум в 78 из 83 федеральных субъектов России.

Нехватка бензина также наблюдается на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом, перебои с топливом приобрели масштабный характер и затрагивают значительную часть территорий, контролируемых Россией.

Украинские удары по нефтеперерабатывающим мощностям и маршрутам поставок создают дополнительную нагрузку на российскую топливную систему. Повреждение отдельных объектов или нарушение логистических цепочек вынуждают РФ перестраивать маршруты и искать альтернативные способы обеспечения регионов топливом.

Проблемы с топливом могут ударить по российской армии

В ISW предполагают, что Украина может и в дальнейшем усиливать кампанию дальнобойных ударов по российским объектам. В то же время Москва пытается устранить недостатки в своей системе противовоздушной обороны, которые позволяют украинским силам успешно атаковать важную инфраструктуру в глубине территории РФ.

Аналитики отмечают, что дальнейшее сокращение доступных объемов топлива может создать проблемы не только для гражданских потребителей. "Украина, вероятно, будет и дальше усиливать свои кампании ударов, поскольку Россия пытается найти способы устранения недостатков в системе противовоздушной обороны", — отмечают в ISW.

Дальнейшее усугубление дефицита бензина и дизельного топлива может повлиять на военную логистику России. Речь идет как об обеспечении подразделений в тыловых районах, так и о снабжении войск непосредственно вблизи линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июне 2026 года Россия импортировала рекордные объемы бензина из Беларуси – около 141 тысячи тонн только за первые 25 дней месяца. Однако даже такие поставки не смогут полностью устранить дефицит топлива, возникший из-за проблем с работой российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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