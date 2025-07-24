Украинцам планируют изменить правила покупки билетов: почему в последнее время невозможно осуществить покупку

В Украине этим летом наблюдается взрывной спрос на железнодорожные билеты, большинство из которых идут на перевозку детских групп и военных, поэтому в свободной продаже их мало. Но в "Укрзалізниці" советуют покупать билеты онлайн и пользоваться сервисом "Автовыкуп", чтобы не достались они перекупам, а именно вам. Также планируется введение валидации через Дію для всех направлений.

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Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский. "Летом, особенно июль-август, традиционно – взрывной рост спроса", – объясняет он.

По его словам, цифры впечатляют, ведь по сравнению с апрелем, количество запросов на билеты выросло в несколько раз. Например, направление Киев – Яремче, выросло с 502 до 2813 запросов в сутки. Киев – Буковель, спрос вырос с 484 до 2448.

Однако дело не только в туристах. "Групповые перевозки – это преимущественно дети военнослужащих, семьи ВПО, дети героев, которые погибли", – отмечает Перцовский. В июне-июле 2025 года уже перевезено 4896 детских групп. Для сравнения – в тот же период 2024 года их было только 2612. Всего с начала лета – 204 тысячи пассажиров, из них 140 тысяч – дети.

Отвечая на вопрос "где билеты?", глава УЗ подчеркивает, что большинство уходит под детские группы и военный резерв. На отдельные направления в свободную продажу открывается только несколько вагонов. Они часто "разлетаются" за считанные минуты.

"Несмотря на хроническое недофинансирование, нашли возможность и запустили 8 дополнительных рейсов на главные популярные направления", – сообщил Перцовский. Чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, компания перешла на принцип "движения без остановки".

"Наш подвижной состав практически не простаивает, все время вращается", – объясняет он. Поезд приезжает из Харькова в Киев и сразу отправляется, например, во Львов. Даже поезда Интерсити теперь курсируют ночью. Благодаря этому количество перевезенных пассажиров на один вагон выросло более чем на 10%.

Но, по словам Перцовского, несмотря на все усилия, технический ресурс исчерпывается. "Поскольку подвижной состав стареет, а в дополнение вагоны задействуются для специальных, медицинских перевозок — дефицит будет расти. Критически важно обновлять пассажирский парк", – отмечает руководитель УЗ. За последние 4 года закуплено рекордное количество вагонов, и еще 100 уже законтрактовано, но этого все еще мало.

По словам Перцовского, отдельная больная тема – спекулянты. "Все основные международные маршруты работают через валидацию в Дії. Это показывает наибольшую эффективность – с апреля этого года заблокировали 2800+ аккаунтов за нарушение правил пользования", – отмечает Перцовский. УЗ серьезно рассматривает вариант введения валидации через Дію и на внутренние маршруты, хотя это, по словам главы, может вызвать "много шума".

Перцовский дает несколько практических советов. "Нет смысла брать штурмом кассы – более 90% продаж происходят онлайн. На международные основные направления – исключительно онлайн", – отмечает он.

"Успешно работает сервис "Автовыкуп". Он подхватывает все билеты с возвратов, чтобы они достались не спекулянтам и мошенническим ботам, а тем, кто активирует мониторинг в нашем приложении", – заключает Перцовский. С начала лета пользователи настроили 403 тысячи таких автозаявок. Из них 229 тысяч сработали успешно, а лишь 4% не дали результата.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов, а маленьким животным разрешили быть без переноски в купе, если выкуплены все места. Отмечается, что новые условия учитывают комфорт и безопасность как животных, так и пассажиров.

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