Украинцам обновили правила перевозки животных в поездах: что нужно знать
В Украине обновили правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов, а маленьким животным разрешили быть без переноски в купе, если выкуплены все места. Отмечается, что новые условия учитывают комфорт и безопасность как животных, так и пассажиров.
Об этом сообщает "Укрзалізниця". Для больших собак (выше 45 см в холке) теперь открыто больше возможностей для путешествий. Они могут ездить во всех типах вагонов при определенных условиях:
- в скоростных поездах Интерсити+ – при условии выкупа всех мест в ряду, что составляет единый блок. Собака должна быть на полу рядом с владельцем, под сиденьем или возле него;
- в спальных вагонах класса люкс и международных вагонах типа RIC – также нужно выкупить все места в купе;
- служебные собаки военных и представителей Сил обороны могут путешествовать бесплатно в любом вагоне независимо от размера, но обязательно с намордником и на поводке.
Для котов и собак мелких пород (до 45 см в холке) предусмотрены более гибкие условия. А именно:
- путешествие без переноски возможно в купейном вагоне – если выкуплены все места в купе, это позволяет животному свободно двигаться и отдыхать;
- переноска может быть не только традиционной "жесткой", но и в виде современной сумки, рюкзака-переноски или другой удобной емкости с водонепроницаемым дном.
Общие требования для всех пассажиров с животными
- иметь с собой ветеринарные документы, билет на животное, поводок и намордник (для крупных собак);
- заботиться о комфорте животного и окружающих пассажиров.
В случае возникновения дискомфорта у пассажиров или проявлений аллергии на животных, проводник или стюард предложит альтернативное место. Это поможет избежать конфликтов и обеспечить удобство для всех.
"Спасибо Минразвития, Минюсту, экспертам UAnimals и всем причастным за работу над актуализацией правил для комфортных путешествий украинскими поездами", – отметили в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы имеют возможность покупать билеты на поезда "Укрзалізниці" дешевле. Для этого нужно правильно спланировать поездку – финальная цена билета зависит от сезона и дня недели, а также от класса вагона и момента покупки.
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