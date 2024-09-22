Обязательная индексация зарплат в сентябре: как украинцам пересчитают оклады. Правила и суммы

В Украине в 2024 году вернули обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы. В 2023 году действие такого правила было прекращено, но теперь его вернули. Впервые все экономические условия для индексации были соблюдены в августе-2024. Пересчет будет и в сентябре.

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Впрочем, рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится – рост зависит от показателей ежемесячной инфляции, а для расчета суммы индексации используется значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В сентябре 2024 это всего лишь 3028 грн, пишет OBOZ.UA

При этом индексация зарплаты в 2024 году производится, когда инфляция превышает порог в 3% (индекс 103), говорится в письме Минсоцполитики от 4 января 2024 г. № 2/0/214-24. А фактический размер повышения также зависит от того, как менялась зарплата сотрудника.

Базовым месяцем для расчета может быть декабрь 2023 года. Это правило действует лишь для тех, кто в 2024 году вообще не увеличивал оклады (месячные тарифные ставки) работников.

Как подсчитали эксперты профильного портала, в таком случае индексация зарплаты в сентябре будет рассчитываться по коэффициенту 104,3. Это превышает установленный порог (103), а значит фактическая сумма повышения оклада составит 130,2 грн.

А вот если оклад был увеличен в 2024 году, коэффициент и финальная сумма будут зависеть от конкретного месяца, в котором был рост зарплаты. К примеру, если месячные тарифные ставки поднимались в январе или феврале 2024 года, коэффициент составит 103,8 и 103,5 соответственно, а повышение зарплаты – 115,06 грн и 105,98 грн.

А вот если зарплату повышали в марте и позже, коэффициент не превышает установленный минимум (103). А это значит, что индексации в сентябре не будет. Такие показатели связаны с тем, что в указанный период помесячный рост потребительских цен в Украине был слишком медленным для того, чтобы запустить механизм индексации зарплаты.

Первый раз обязательство проиндексировать зарплаты в 2024 году "заработало" только с августа-2024 (при условии неповышения окладов с марта-2024). До того скорость инфляции не позволяла индексировать зарплаты.

Какие зарплаты не будут индексировать

В Украине установлены требования к доходам, которые подлежат индексации. Пересчет проводится только для тех видов дохода, которые соответствуют двум критериям:

имеют систематический характер;

выплачиваются в гривнях на территории Украины.

То есть индексировать не обязаны зарплаты тех, кто работает попроектно или получает гонорары. Кроме того, индексация не распространяется на тех, кто получает доходы в валюте или же проживает не в Украине, хоть и работает удаленно на местного работодателя.

Более того, индексация при неполном рабочем времени считается по-другому. В частности:

в случае, когда лицо работает неполное рабочее время, сумма индексации его заработной платы определяется из расчета полного рабочего времени, а выплачивается пропорционально отработанному времени;

если работник отработал неполный рабочий месяц, например, находился в отпуске или больничном, то сумма индексации в таком случае выплачивается пропорционально отработанным дням или временем;

в случае, если работник не отработал ни одного дня в месяце, индексация заработной платы за этот месяц не производится.

Также индексация не касается социальных выплат, расчет которых производится исходя из прожиточного минимума. Аналогичная ситуация – с государственной помощью малообеспеченным семьям, детям под опекой и одиноким матерям, а также выплаты в связи с беременностью и родами и помощь на захоронение.

Как ранее писал OBOZ.UA, фактический прожиточный минимум в Украине для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг.

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