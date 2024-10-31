Обращение к одесскому бизнесу: расскажите, требуют ли с вас поборы

В редакцию OBOZ.UA обратилось несколько предпринимателей с жалобами на то, что у них требует "побора" сотрудник БЭБ в Одесской области Александр Козышкурт. Якобы он представляется заместителем руководителя регионального управления БЭБ (хотя на самом деле работает начальником отдела). Если у вас вымагали деньги, расскажите нам об этом, написав на почту [email protected].

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Ранее Александр Козишкурт работал в АО Санация, в ГУНП в Одесской области. Информации о том, что на действия правоохранителя жаловались, подавали заявления в правоохранительные органы, нет. Отметим, возглавляет ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

"Против тех, кто отказывался возбуждались уголовные дела и к регулярным поборам добавлялись еще и единовременные выплаты за закрытие открытых дел. Сам Козишкурт является бывшим сотрудником департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми (БЗПТЛ ГУНП в Одесской области)", - рассказал один из предпринимателей.

Как ранее стало известно OBOZ.UA, с 29 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) проводят обыски в управлении Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины в Одесской области и по домашним адресам руководителя регионального подразделения Сергея Мунтяна и его заместителей. Их подозревают в махинациях с зерновым коридором, в результате которых госбюджету был нанесен 10 млрд гривен ущерба.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что Государственное бюро расследований разоблачило в Одесской области очередную схему, организованную представителями областного МСЭК. Медики помогали здоровым военнообязанным мужчинам избегать призыва из-за фейковой непригодности к военной службе.

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