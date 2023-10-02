Обменники перепишут цены на доллар: что делать украинцам после отмены фиксированного курса

Украинцам не следует панически скупать доллары после решения Нацбанка отменить фиксированный курс с 3 октября. Стоимость бакса в обменниках может ненадолго подняться, но на это не будет никаких причин, кроме попыток самих обменников нажиться на ажиотаже. Уже через 1-1,5 недели ситуация стабилизируется.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL 2 октября рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "На первом этапе вполне возможно, что курс в обменниках может прыгнуть, однако этот эффект можно считать "пеной": за 1-1,5 недели ситуация будет более или менее адекватной. Все предыдущие шаги НБУ по овладению рынком были удачными, поэтому я бы не советовал гражданам вестись на политику обменных пунктов, не поддаваться на "магические заоблачные цифры" и уж точно не бежать сломя голову и скупать валюту", – посоветовал Лесовой.

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Он объяснил, что "режим управляемой гибкости обменного курса", который начнет действовать с 3 октября, является своеобразным промежуточным звеном на пути к плавающему курсу. "Фактически НБУ сохраняет за собой контроль за соблюдением баланса между спросом и предложением, что сделает невозможным появление любого хаоса", – отметил эксперт. Так, регулятор будет своевременно гасить любые всплески ажиотажа

В то же время новый режим означает свободное курсообразование на межбанке. Там курс будет определяться соотношением спроса и предложения. "Если, например, спрос будет превышать предложение, сразу будет расти курс межбанка. На межбанке начнут действовать законы экономики, которые будут иметь свой положительный эффект", – объяснил Лесовой.

"Понимаем, что обменные пункты постараются выжать максимум из нового тренда на рынке. Что касается возможного долгосрочного эффекта от нового режима, то понятно, что плавающий курс – это задача на будущее. Однако свободный курс межбанка – это возможность саморегулирования для безналичного рынка", – резюмировал специалист.

В целом же в Украине в ближайшие дни, до 6 октября, наличный курс доллара прогнозируется в пределах 37,4-38,6 грн в банках, считает финансовый эксперт Алексей Козырев профильному порталу "Минфин".

Однако существуют отдельные обменники, которые продают валюту значительно дороже, чем покупают. В них спред может составлять до 1 грн, что не выгодно для клиентов. Обычно к таким мерам прибегают обменники, расположенные в местах с низкой конкуренцией или в крупных ТЦ. То есть везде, где может возникать необходимость срочного обмена валюты. Потому по возможности лучше избегать обмена валют в таких обменниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в банках Украины немного упал курс наличного доллара. Утром в понедельник, 2 октября, стоимость американской валюты в среднем составляла 37,7/38,15 грн за доллар (покупка/продажа).

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