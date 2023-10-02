Банки изменили курс доллара в Украине: почем продают валюту 2 октября

Курс наличного доллара в банках Украины немного упал. Утром в понедельник, 2 октября, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,7/38,15 грн за доллар (покупка/продажа). За сутки курс снизился лишь 5 копеек в продаже и не изменился в покупке.

При этом за неделю, с прошлого понедельника, наличный доллар в банках в продаже подешевел уже на 15 копеек, свидетельствуют данные специализированного портала. Однако курс наличной валюты традиционно сильно различается в зависимости от банка.

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Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары 2 октября продает государственный ПриватБанк (по 37,75 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (38,65 грн).

Покупает наличные доллары по самой низкой цене "ОТП Банк" (36,9 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту сегодня в "Креди Агриколь" (37,65 грн за долл.).

Следует учитывать, что курс доллара из таблицы могут отличаться от фактического в отделениях. Там могут выставлять дополнительные комиссии. Узнать точный курс можно, обратившись за консультацией в конкретный банк.

На черном рынке доллар 2 октября в покупке стоит 38 грн, средний курс продажи составляет 38,15 грн. Евро на валютном аукционе продают по 40,48 грн, а покупают по 40,45 грн.

Курс доллара может измениться

В октябре курс наличного доллара в Украине может находиться в рамках 37,5-39 грн, считает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Это хоть и немного, но все же превышает текущие показатели.

При этом, по мнению банкира, кардинальных изменений на валютном рынке ожидать не следует. Причина – предпринятые Нацбанком действия, которые, по его словам, позитивное влияние на ситуацию.

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