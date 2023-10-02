В Украине отменили фиксированный курс доллара: НБУ объявил о новом валютном режиме

Уже с завтрашнего дня, 3 октября, в Украине фактически отменяется фиксированный курс доллара. Однако страна не переходит к полностью плавающему курсу. Новая система является "режимом управляемой гибкости обменного курса". Официальная стоимость доллара в этом режиме будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ, наличного курса изменения не касаются.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). "Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, действовавшего в Украине до 24.02.2022. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем", – говорится в сообщении.

Благодаря этому курс сможет изменяться в обе стороны – и расти, и снижаться. В частности, Нацбанк будет:

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компенсировать структурный дефицит валюты;

существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

Новый курс доллара для украинцев: каким будет с 3 октября

Курс на тех сегментах рынка, где граждане могут покупать и продавать валюту, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года.

То есть правила установки наличного и карточного курса останутся без изменений. Именно в этих сегментах рынка покупает и продает валюту.

Эти курсы уже почти полтора не зафиксированы. За это время они как росли, так и снижались. К примеру, в июле этого года курс продажи наличной валюты снизился ниже 37,2 грн/долл.

Теперь, скорее всего сократится разница между наличным и официальным курсом. Такую цель официально и заявляет НБУ. Регулятор может принять меры как для увеличения возможностей банков удовлетворять спрос клиентов на наличную валюту, так и для расширения возможностей клиентов покупать валюту на наличном рынке и в онлайне.

Почему фиксированный курс был опасным для Украины

"Украинский и мировой опыт свидетельствует, что длительная фиксация обменного курса приводит к возникновению дисбалансов и вызывает серьезные проблемы в будущем. Это может не только ослабить экономику и финансовую систему сейчас, но и усложнить возобновление деловой активности на этапе восстановления Украины", – объяснили в НБУ.

В качестве примера специалисты Нацбанка приводят валютные кризисы 2008 и 2014-2015 годов, когда национальная валюта существенно ослаблялась. Глубина этих кризисов во многом усиливалась из-за многолетней фиксации курса, объясняют специалисты.

"Многолетнее удержание курса на одном уровне обычно заканчивается одинаково. Речь идет о накоплении валютных дисбалансов, исчерпании международных резервов, вынужденной глубокой девальвации и значительном экономическом спаде. К тому же длительная фиксация курса создает обманчивое чувство его стабильности. Чем дольше НБУ удерживал бы этот режим, тем труднее было бы из него выходить", – объяснили в НБУ.

Фиксированный курс доллара НБУ установил в начале полномасштабной войны. Сначала он составлял 29,25 грн/долл. А с 21 июля 2022 года был повышен до 36,56 грн/долл. – уровня, на котором и продержался до 2 октября 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 29 августа изменили правила продажи валюты. НБУ впервые с начала полномасштабной войны разрешил банкам продавать безналичную валюту. Также увеличили ежемесячный лимит на продажу валюты для размещения на депозите.

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