Обманули родственников пропавших украинских военных на 3 млн грн: как действовала мошенническая группировка

В Украине, на Днепропетровщине, разоблачили очередную мошенническую схему. Злоумышленники через соцсети находили родственников пропавших или пленных военных и предлагали им "помощь" за деньги. В итоге аферисты были разоблачены, они обманули по меньшей мере 14 семей на сумму около 3 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, злоумышленники действовали по четко разработанной схеме.

В социальных сетях они искали публикации о пропавших или пленных украинских военных. После обнаружения таких объявлений они инициировали контакт с родственниками через мессенджеры, выдавая себя за лиц, которые якобы имеют возможность помочь с возвращением солдат или организовать их лечение.

Завоевав доверие, аферисты предлагали "услуги" за деньги, обещая способствовать освобождению из плена или оказанию медицинской помощи. Суммы, которые требовали преступники, семьи перечисляли на банковские счета, контролируемые злоумышленниками.

По состоянию на сегодня установлено 14 пострадавших из разных регионов Украины. Общие убытки составляют около 3 миллионов гривен. Однако следствие продолжается, сейчас проверяется причастность подозреваемых к еще 12 аналогичным эпизодам, где общая сумма ущерба может достигать дополнительных 5 миллионов гривен.

Во время обысков, проведенных у подозреваемых, правоохранители изъяли доказательства, среди которых – мобильные телефоны, наличные, банковские карты и документы. Всем троим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).

Сейчас судом избраны меры пресечения. Расследование осуществляется следователями Каменского райуправления полиции при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве разоблачили двух налоговиков, которые сливали закрытую финансовую информацию украинцев на российский хакерский форум. Они продавали данные через посредника за $100-300 в криптовалюте – теперь всем фигурантам грозит до 6 лет тюрьмы.

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