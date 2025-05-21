Сливали за $100 секретную информацию: налоговиков разоблачили на продаже данных в РФ

В Киеве разоблачили двух налоговиков, которые сливали закрытую финансовую информацию украинцев на российский хакерский форум. Они продавали данные через посредника за $100-300 в криптовалюте - теперь всем фигурантам грозит до 6 лет тюрьмы.

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Об этом сообщает глава Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко. В ведомстве продолжается системная очистка от злоупотреблений и предательства.

Очередным громким разоблачением стали действия двух работников налоговой, которые сливали конфиденциальную информацию из внутренних баз данных ГНС на российские хакерские форумы. Кравченко подчеркнул, что сотрудников разоблачили благодаря совместной операции СБУ, прокуратуры и полиции Киева.

По его словам, злоумышленники имели доступ к данным о доходах, банковских счетах, транзакциях физических и юридических лиц и передавали эти сведения третьему лицу - посреднику, который уже реализовывал информацию через даркнет. Продажа данных происходила через российские хакерские платформы, где посредник искал покупателей и выполнял заказы на информацию, получая за каждую партию от $100 до $300.

Оплата проводилась исключительно в криптовалюте, чтобы сделать невозможным отслеживание транзакций. Такие утечки ставят под угрозу не только финансовую безопасность украинских граждан и компаний, но и информационную безопасность государства в целом, поскольку эти данные могут быть использованы спецслужбами РФ или криминальными структурами.

Все участники схемы задержаны. Им уже сообщено о подозрении, и в ближайшее время состоится избрание меры пресечения. По данным следствия, налоговикам грозит до 6 лет заключения, а также лишение права занимать государственные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до 3 лет.

Глава ГНС подчеркнул, что "курс на очищение будет только усиливаться". По его словам, каждый, кто решит использовать доступ к государственной информации в преступных целях, должен понимать: наказание будет неотвратимым.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области обнаружили необоснованные активы на более 5,3 млн гривен. В результате суд наложил арест на два элитных авто, которые, как подозревается, были приобретены по значительно сниженным ценам.

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