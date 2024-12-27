Новый сезон "Игры в кальмара" обвалил акции крупных компаний: главный актер потерял солидную сумму

Продолжение нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" разочаровало зрителей и инвесторов. Сразу после премьеры второго сезона акции компаний, причастных к его созданию, упали. Среди них – и компания, на треть принадлежащая главному актеру сериала.

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Об этом сообщает Bloomberg. Заметнее всего от падения пострадали три компании:

кинодистрибьюторская и маркетинговая фирма Artist United, крупнейшим акционером которой является главный актер "Игры в кальмара" Ли Чон Чжэ, потеряла 30% стоимости;

Wysiwyg Studios (другой инвестор Artist United) подешевела на 25%;

корейский партнер Netflix, Dexter Studios, просела на 24%.

После выхода в 2021 году "Игра в кальмара" возглавила рейтинг просмотров на стриминговом сервисе Netflix на всех континентах, став самым прибыльным сериалом в истории платформы. Сериал не только стал первой неанглоязычной телепередачей, когда-либо номинированной на премию "Эмми" в категории "Лучшая драма", но и вызвал всплеск на южнокорейском фондовом рынке.

Поэтому ожидания от вышедшего 26 декабря продолжения антиутопической драмы были чрезвычайно высокими. И хотя далеко не все отзывы на второй сезон сериала оказались положительными, на данный момент фильм получил одобрение 85% критиков и 65% зрителей на сервисе Rotten Tomatoes.

Сезон состоит из 7 серий, их производство обошлось Netflix примерно в 100 млрд вон (около 68 млн долларов), что в четыре раза превышает стоимость первого сезона. "Игра о кальмарах 2" уже номинировали на "Золотой глобус" как "Лучший телесериал". Тем временем создатели уже объявили, что третий сезон станет для истории последним, он выйдет в 2025 году.

Также OBOZ.UA сообщал, что объявление президентом Южной Кореи военного положения в стране нанесло удар по национальной валюте и местному фондовому рынку. Кроме того, падение воны спровоцировало обвал и среди криптовалют, так как этот тип активов обрел значительную популярность в стране.

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