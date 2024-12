На фондовом и крипторынках Южной Кореи произошел коллапс: какие последствия объявленного военного положения

Объявление военного положения в Южной Корее нанесло удар по национальной валюте и местному фондовому рынку. Кроме того, падение воны спровоцировало обвал и среди криптовалют, так как этот тип активов обрел значительную популярность в стране.

Видео дня

На этом фоне OBOZ.UA разобрался, как традиционный финансовый рынок и индустрия виртуальных активов отреагировали на решение властей объявить военное положение.

Реакция южнокорейских компаний

Как сообщает Bloomberg, после объявления президентом Юн Сок Елем военного положения в Южной Корее акции многих национальных крупных компаний покатились вниз. В частности "просели" акции таких компаний:

биржевой инвестиционный фонд iShares MSCI South Korea – на 5,1%;

Samsung Electronics – на 5%;

Korea Electric Power – на 5%;

​​Captivision Inc. – на 9%;

Coupang Inc. – на 6,9%.

Также подешевели акции сталелитейного гиганта Posco Holdings Inc. и финансового холдинга KB Financial Group Inc. На этом фоне был закрыт основной фондовый индекс страны KOSPI.

Курс южнокорейской воны упал до двухлетнего минимума, снизившись на 2% – до 1430 вон за доллар. Это стало худшим показателем из 31 основной валюты, которые отслеживаются Bloomberg.

Обвал воны потянул крипторынок на дно

Южная Корея является родиной нескольких крупны международных криптобирж, включая Bithumb, Korbit и Coinone, а рупнейшей по показателю биржевого оборота является Upbit. Поэтому решение властей зацепило местную криптоиндустрию.

Как сообщил криптоаналитик Колин Ву, на фоне введения в стране военного положения графики большинства торговых пар с корейской воной пошли вниз. В частности, курс биткоина на Upbit опустился ниже $80 тыс. за 1 BTC, а стейблкоин USDT достиг отметки $0,89.

Южнокорейские криптобиржи временно приостановили работу, объяснив это тем, что осуществлять торговлю криптоактивами в таких условиях невозможно. При этом накануне, 2 декабря, суточный объем торгов криптовалютами в стране достиг $18 млрд, превысив аналогичный показатель фондового рынка на 22%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея, что стало первой бюджетной помощью этой страны. Ожидается, что средства будут направлены на социальные нужды.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!