Новые правила для ввоза гуманитарной помощи в Украину: что изменится с 1 декабря

Правила ввоза и учета гуманитарной помощи в Украину изменятся – Кабмин принял соответствующее постановление. Произойдет это 1 декабря. Среди основных изменений – отмена гарантийных писем.

Видео дня

Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: отмена гарантийных писем означает, что "гуманитарную помощь для военных будут ввозить без дополнительной бюрократической нагрузки".

Впрочем, информация о таких грузах будет закрыта. Причина – соображения безопасности.

Помимо этого будет внедрен доступный электронный инструмента учета гуманитарной помощи. Так, с помощью веб-платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи" организации, которые намерены ввезти гумпомощь, смогут:

зарегистрироваться;

авторизоваться на сайте;

сформировать и подать декларацию.

"Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз. Таким образом будет сохранен декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения, а процесс ввоза таких грузов упрощен", – объяснили в Минсоце.

Еще одно изменение – подача публичных отчетов организациями, которые ввозят гуманитарную помощь. Делать это они должны будут после ее распределения.

"После того, как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем – внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие", – пояснили в министерстве.

Там отметили: с помощью этого механизма можно будет отследить "путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям". А также гарантировать прозрачность процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, правоохранители разоблачили жителя Ирпеня, который выдавал себя за волонтера и торговал гуманитарной помощью. Теперь ему грозит заключение на семь лет.