Новое требование к "ФОПам" с 1 января убрали: Кабмин принял решение

В Украине изменили сроки введения обязательных безналичных расчетов для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – "ФОП"). Речь идет об ФЛП на едином налоге 1-й группы, в т.ч. бизнесов, совершающих продажи через торговые автоматы и с помощью выездной торговли, которые с 1 января 2026 года должны обеспечить возможность оплаты карточкой.

На фоне обращений малого бизнеса правительство 29 декабря одобрило нормативное оформление отсрочки. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Правительство отсрочило сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП 1-й группы – до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. Решение приняли в ответ на обращение малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление... Отсрочка также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды", – говорится в сообщении.

О каком правиле идет речь

Согласно части 28 статьи 38 Закона Украины "О платежных услугах", торговцы обязаны обеспечивать возможность безналичных расчетов за товары и услуги, в частности с применением:

электронных платежных средств;

платежных приложений;

платежных устройств (POS-терминалов).

Для реализации этой нормы в 2022 году Кабинет Министров принял постановление № 894, которым предусмотрел поэтапное внедрение безналичных расчетов в зависимости от численности населения в населенных пунктах. В период с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года требование не распространялось на ряд категорий торговцев. В частности, исключение сделали для:

ФЛП-плательщиков единого налога 1 группы;

торговцев, осуществляющих продажу через торговые автоматы;

предпринимателей, ведущих выездную или выносную торговлю;

продавцов собственноручно выращенной или откормленной продукции.

Для этих категорий обязательное использование POS-терминалов было запланировано с 1 января 2026 года. Однако полномасштабная война существенно усложнила условия ведения бизнеса в Украине, отмечают в правительстве. Там констатируют, что мелкие предприниматели работают в условиях:

сниженного спроса;

перебоев с электроснабжением;

логистических трудностей;

роста расходов.

ФЛП 1-й группы имеют минимальные объемы деятельности, ограниченный перечень разрешенных видов хозяйствования и не имеют права нанимать работников. По оценке Кабмина, обязательная установка POS-терминалов для этой категории создает дополнительную финансовую нагрузку, которая не дает ощутимого эффекта для детенизации экономики.

Похожая ситуация и с выездной, сезонной торговлей и продажей собственной продукции, где обороты часто нерегулярны и невелики.

Проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 29 июля 2022 г. № 894", который принял Кабмин, переносит срок, с которого возникает обязанность обеспечить безналичные расчеты для указанных выше категорий предпринимателей.

Вместо фиксированной даты 1 января 2026 года новый срок предлагают определить как "через три месяца со дня прекращения или отмены военного положения". Таким образом, и обязательное использование POS-терминалов для этих категорий предпринимателей теперь напрямую привязано к завершению военного положения, а не к календарной дате.

Предпринимателям, которых касается отсрочка, советуют внимательно следить за официальными решениями Кабинета министров и финальным принятием постановления. Предлагается использовать дополнительное время для оценки расходов и подготовки к возможному внедрению безналичных расчетов в будущем.

