"ФОПам" в Украине готовят налоги по польской модели: Гетманцев объяснил цель

Польская система налогообложения "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) в Украине не предусматривает увеличения налогов, как об этом заявляют некоторые псевдо-эксперты. На самом деле цель будущего перехода, который планируется после войны, – уплата единого налога только действительно малыми бизнесами или теми, чей оборот не превышает 2 млн евро в год.

Те же, кто имеют больший оборот, не смогут пользоваться льготами. Об этом заявил председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

Гетманцев подчеркнул, что система единого налога действительно нуждается "в существенном реформировании по польской модели". Уже утверждена Национальная стратегия доходов, где это определено.

"Это мы сделаем после войны, точнее, это уже будут делать наши преемники. Но точно это надо будет сделать и реформировать систему единого налога", – отметил нардеп.

Он объяснил, что сейчас "ФОПы" могут использоваться в т.н. схемах дробления бизнеса. Это негативно сказывается не только на доходах госбюджета, но и на конкуренции.

"Есть "АТБ", которое работает на одном или двух юридических лицах и имеет оборот до 250 млрд грн, а есть фирма, которая имеет оборот до 10 млн грн, а на самом деле имеет около 50 "субъектов хозяйствования" под одним брендом. Мы же понимаем, что так это не может работать", – привел пример Гетманцев.

Что такое польская система для ФЛП

Польская модель предусматривает более мягкие лимиты операциям – 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн грн (198 тыс. евро). Также разные виды деятельности облагаются разными ставками.

Например, для торговли предусмотрена ставка единого налога 3%. Низким налогом облагается и производство. А налоги на услуги значительно выше и составляют от 12 до 20%.

То есть для определенных видов деятельности у поляков предусмотрена меньшая ставка, чем сейчас в Украине. Главное условие – работать честно, не пряча обороты.

"Мы должны говорить в контексте правительственной НСД и реформирования единого налога не о повышении налогов, а о справедливости налогообложения и применения системы именно для малого бизнеса, а не для среднего и крупного", – подытожил Гетманцев.

Напомним, "ФОПы" третьей группы в Украине ежеквартально платят единый налог 5% от дохода и ежемесячно не менее 22% от минимальной зарплаты (в 2025-м это 1760 грн) единого социального взноса. Это позволяет нечестным работодателям не платить налоги с зарплат. Ведь в случае белого трудоустройства каждый месяц с зарплаты сотрудника нужно отчислять 18% налога на доход физлиц, 1,5% на военный сбор и 22% ЕСВ.

