Станет обязательным уже через 2 недели: "ФОПам" в Украине готовят новое правило

С 1 января 2026 года – то есть уже через две недели – все физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – "ФОП") 1-й группы в Украине будут обязаны принимать безналичные платежи – например, через POS-терминал или мобильное приложение. Это правило коснется, в частности, и тех, кто осуществляет продажи через торговые автоматы и выездную торговлю.

Видео дня

Кроме того, с 2026 года любая торговля в населенных пунктах любого размера в принципе должна будет происходить с возможностью безналичной оплаты. OBOZ.UA собрал главное, что нужно знать.

Обязательные терминалы: что поменяется в торговле

В первую очередь изменения 2026 года затронут именно мелких предпринимателей, которые обычно работают самостоятельно, торгуют на рынках и т.д. Дело в том, что с 2025 года, когда терминалы стали обязательными для населенных пунктов с населением менее 5 тыс. человек, для таких ФЛП действовали исключения.

С 1 января 2025 года всех ФЛП начали штрафовать на сумму 8500-17 000 грн (в зависимости от вида деятельности и обстоятельств), если они не обеспечивают возможность безналичных расчетов в малых населенных пунктах. Однако санкции до 1 января 2026 года не применяются к плательщиками единого налога первой группы, которые:

торгуют с использованием торговых автоматов;

ведут выездную (выносную) торговлю;

продают собственноручно выращенную или откормленную сельхозпродукцию.

С 2026 года эта "льгота" отменяется. Предполагается, что мелкие торговцы и так получили достаточно времени, чтобы организовать свою работу по новым правилам. Исключением остаются прифронтовые территории.

Будут ли обязательны чеки для всех ФЛП

Как объяснил налоговый консультант Михаил Смокович, использовать РРО (ПРРО) и выдавать фискальные чеки тем же "ФОПам" 1-й группы все еще не обязательно и с 1 января 2026 года. Специалист отметил, что РРО – это инструмент налогового контроля, который фискализирует операции, тогда как POS-терминал – лишь способ принять оплату с карты.

В соцсетях распространилась информация, что ФЛП 1-й группы якобы должны обязательно работать с РРО или ПРРО (фискальными регистраторами, которые формируют чеки), но это неправда. "Согласно Налоговому кодексу, ФЛП 1-й группы полностью освобождены от использования РРО. То есть даже если вы установите POS-терминал и будете принимать оплату картой, выдавать фискальные чеки не нужно", – объясняет эксперт.

Единственное, что стоит учесть, по словам специалиста, – если ФЛП принимает безналичную оплату, ему нужен банковский счет – но это правило действует уже давно и не является нововведением с 2026 года.

Многие предприниматели также жалуются, что физически невозможно поставить терминал, например в палатке на рынке. Однако банки уже давно предлагают мобильные решения, которые превращают смартфон в POS-терминал.

Как сообщал OBOZ.UA, "ФОПов" в Украине могут перевести на налоги по польской модели. Цель – уплата единого налога только действительно малыми бизнесами или теми, чей оборот не превышает 2 млн евро в год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!