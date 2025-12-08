Украинцам рассылают опасные сообщения от имени "Новой почты" и "Укрпочты": как работает схема и как защититься

В Украине фиксируют новую волну мошеннических рассылок, замаскированных под официальные уведомления от почтовых операторов, в основном "Укрпочты" и "Новой почты". Злоумышленники присылают SMS или сообщения в мессенджерах с просьбой "подтвердить адрес" или "обновить данные для доставки посылки".

Цель таких действий – выманить конфиденциальные данные и получить доступ к чужим счетам. О такой опасности украинцев предупредили в правительственной организации по предоставлению юридической помощи.

Сообщения "от почты": схема обмана

1. С неизвестного или ложного номера приходит сообщение – в SMS или в мессенджер, например, Viber.

В тексте указывается якобы о проблеме с доставкой. Это може быть неправильный адрес, задержка посылки или необходимость "срочно подтвердить данные".

2. В сообщении содержится активная ссылка.

Внешне она выглядит как линк на известную курьерскую службу или почтового оператора. Но на самом деле именно этот линк представляет опасность.

3. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фишинговый сайт.

Страницы таких сайтов копируют дизайн официальных ресурсов, но на самом деле созданы для сбора персональных и банковских данных. В частности, логинов, паролей, CVV-кодов, реквизитов карт.

4. Человек вводит данные, думая, что помогает службе доставки.

На самом деле вся информация мгновенно попадает к мошенникам. Они могут получить доступ к соцсетям, электронной почте или онлайн-банкингу, в результате украсть деньги или оформить кредиты на имя пострадавшего.

Как уберечься: простые правила безопасности

Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, Viber, Telegram или электронной почты.

из SMS, Viber, Telegram или электронной почты. Никогда не вводите персональные или банковские данные на сторонних сайтах, даже если они выглядят правдоподобно.

на сторонних сайтах, даже если они выглядят правдоподобно. Удаляйте сомнительные сообщения и блокируйте номера, с которых они поступают.

и блокируйте номера, с которых они поступают. Проверяйте информацию только на официальных ресурсах: на сайте или в приложении почтовой службы. Также можно позвонить по телефону, указанному на официальном сайте почты.

Если вы все же передали свои данные или с вашего счета исчезли средства, следует как можно скорее обратиться в Киберполицию. Заявка подается онлайн через система электронных обращений граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Чехии разоблачили масштабную мошенническую схему с выплатами украинцам. Потерянная сумма составила 2,8 млн крон, т.е. около 5,7 млн грн.

