Из "Укрпочты" могут сделать банк: в Верховную Раду внесли законопроект

"Укрпочта" сможет получить банковскую лицензию – в Верховную Раду внесли законопроект №12044 о развитии финансовой инклюзии, который в случае принятия откроет путь к началу работы почтового банка. Впрочем, согласно документу, такой банк буде работать с ограничениями – в частности, касаемо кредитования крупных компаний и некоторых валютных операций.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он отметил:

во всем остальном учреждение сможет предоставлять обычные банковские услуги;

оператором финансовой инклюзии сможет стать каждая компания или банк – не только "Укрпочта".

"Это очень важная новость в преддверии зимы, когда из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру могут возникнуть проблемы с предоставлением финансовых услуг, особенно в прифронтовых и сельских районах", – подчеркнул Смилянский.

В целом же, утверждает он, принятие законопроекта позволит предоставлять банковские услуги на по всей территории Украины. Тогда как сейчас, по словам Смилянского, "банки и банкоматы присутствуют только в 4% населенных пунктов".

При этом, подчеркнул он, оператор финансовой инклюзии должен убудет соответствовать всем нормативам НБУ. А все его вклады должны будут страховаться в Фонде гарантирования вкладов.

"Нормативными документами НБУ будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому (что важно, учитывая количество людей с инвалидностью). И в условиях отсутствия света и связи", – объяснил гендиректор "Укрпочты".

В свою очередь, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа") ранее сообщил: получить ограниченную банковскую лицензию смогут почтовые операторы и другие компании, уже имеющие широкую сеть отделений по всей стране. В частности – кроме "Укрпочты", – "Новая Почта" или другие небанковские финансовые учреждения.

Национализированный банк передадут "Укрпочте"

В то же время, рассказал Смилянский, ныне разрабатывается постановление о передаче "Укрпочте" банка PINBank. "Деньги российских олигархов будут работать на украинских граждан, помогая преодолеть последствия атак на инфраструктуру", – отметил он.

О национализации PINbank было сообщено в начале 2024 года. В ее результате государство стало владельцем 88,89% уставного капитала банка, которыми ранее владело АО "Первый инвестиционный банк", контролируемое российским олигархом Евгением Гинером.

Сам же Гинер попал под санкции СНБО 19 октября 2022 года. В феврале-2023 акции Гинера в PINbank были взысканы в доход государства, решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

В то же время, апреле-2023 СМИ сообщали о возможности перехода PINbank под контроль "Укрпочты". Что позже подтвердил в то время глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

"Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче "Укрпочте" или кому-то другому, мы это решение выполним. Пока идем в направлении приватизации", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, нардепы могут обязать украинские банки раскрывать личные данные клиентов после получения обычного запроса от сотрудников Национальной полиции. Юристы парламента считают, что это может нарушать конституционные права граждан.

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