"Новая почта" и "Укрпочта" показали графики работы на Пасху: когда будут открыты отеделения

Частная "Новая почта" и государственная "Укрпочта" – крупнейшие почтовые операторы Украины –введут для себя один выходной день на Пасху в 2025 году. Отделения не будут работать в воскресенье, 20 апреля.

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Компании официально опубликовали свои графики работы на Пасху. OBOZ.UA рассказывает, когда можно воспользоваться почтовыми услугами в праздничные дни.

График работы "Новой почты" на Пасху-2025

Отделения "Новой почты" будут работать по обычному графику и в субботу перед Пасхой, и в понедельник после праздника. Но само Пасхальное воскресенье, 20 апреля, будет выходным, сообщили в пресс-службе компании.

В целом график работы отделений "Новой почты" на Пасху-2025 выглядит так:

суббота, 19 апреля – стандартный график работы (найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке );

); воскресенье, 20 апреля – выходной;

понедельник, 21 апреля – стандартный график работы.

Следует учитывать, что 20 апреля будут закрыты не только отделения. Также не будет производиться адресное обслуживание и доставка в почтоматы.

График работы "Укрпочты" на Пасху-2025

В "Укрпочте" сообщили, что на время действия военного положения официальные праздничные и нерабочие дни отменены. При этом следует учитывать, что отделений компании и без праздников не работают по воскресеньям.

Таким образом, в пасхальные дни в 2025 году "Укрпочта" будет работать по такому графику:

суббота, 19 апреля – начало работы почтовых отделений согласно их привычным графикам, завершение работы в 17:00 ;

; воскресенье, 20 апреля – выходной день;

понедельник, 21 апреля – обычные графики работы отделений.

Ознакомиться с обычным графиком работы "Укрпочты" можно на официальном сайте компании. Найти интересующее отделение по адресу или почтовому индексу можно здесь .

Напомним, в 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля. По закону, это официальный праздник, обычно предусматривающий дополнительный выходной. Впрочем, из-за действия военного положения дополнительные выходные отменены. Также в этом году Пасха совпадает с датой празднования и в Католической церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрпочте" готовят масштабную реформу. В частности, планируется полная цифровизация работы почтальонов.

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