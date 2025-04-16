На "Укрпочте" готовят масштабную реформу: как изменится работа почтальонов

Украинский национальный почтовый оператор "Укрпочта" готовит большое обновление работы. В частности планируется цифровизация работы почтальонов, которым хотят раздать по миникомпьютеру.

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Об этом в подкасте Центра экономической стратегии заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он объяснил, что наличие такой специальной техники позволит им работать в офлайн-режиме.

"Мы разрабатываем софт, чтобы, например, в приграничных районах Харьковской или Черниговской областей, где не работает ни один банк, почтальон мог утром скачать все данные, предоставить услуги, а вечером синхронизироваться. Это сложная задача, но мы сделаем все возможное", – подчеркнул глава Укрпочты.

По его словам, миникомпьютеры получит каждый почтальон до конца года. Кроме того, он напомнил, что в Верховной Раде уже приняли в первом чтении законопроект №13018-д, предоставляющий "Укрпочте" право предоставлять финансовые услуги.

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Принятый Радой законопроект предполагает создание банков финансовой инклюзии, которые будут осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии. Их главной задачей будет обслуживание клиентов, не имеющих устойчивого доступа к получению финансовых услуг:

граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях;

жителей труднодоступных и малонаселенных территорий;

социально уязвимых групп населения и т.д.

"Мы готовимся максимально быстро развернуть сеть такого банка по всей стране, чтобы слова "банковская инклюзивность" стали реальностью в 100% населенных пунктов нашей страны – даже там, где нет связи, а также для людей с особыми потребностями и ветеранов, которые смогут пользоваться такими услугами на дому ", – подчеркивал СМИ.

Кроме того, в начале 2025 года стало известно, что национальный почтовый оператор получит акции PINbank ("Первый инвестиционный банк", ФИО), ранее принадлежавший российскому олигарху Евгению Гиннеру. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на заседании 28 января.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что до реформирования "Укрпочты" для защиты почтальонов от бродячих собак закупали куриные ноги. Сегодня от этой практики отказались, и на предприятии используются более современные средства безопасности.

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