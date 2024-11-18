Новая диверсия России? В Балтийском море оборвался гигантский коммуникационный кабель

Главный коммуникационный кабель, связывающий Германию и Финляндию, перестал работать из-за повреждения неизвестного происхождения. Оператор кабеля уже начал ремонтные работы, и, хотя официальную версию произошедшего пока что не озвучивали, журналисты допустили причастность России.

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Неисправность в работе кабеля C-Lion1, который проходит по балтийскому дну от Сантахамины (Финляндия) до Ростока (Германия), выявили около 4 часов утра 18 ноября. Об этом сообщили в финской государственной компании Cinia, добавив, что ремонт кабеля уже начали.

"Начаты ремонтные мероприятия, ремонтное судно приготовили к отправке на место аварии. Точное время ремонта пока неизвестно, но обычно для морских кабелей время ремонта составляет 5-15 дней", – объяснили в компании.

Детали случившегося пока что остаются неизвестными, а вероятные причины в настоящее время выясняются. В Cinia заверили, что международные телекоммуникационные соединения Финляндии обеспечиваются несколькими маршрутами, поэтому выход из строя одного кабеля не окажет критического влияния на работу поставщиков услуг – в случае сбоя трафик просто перенаправляется через другие соединения. Это может лишь замедлить скорость передачи сигнала.

Финский исследователь и активист по вопросам дезинформации Пекка Каллиониеми допустил, что случившееся могло быть диверсией России. Лишь несколько дней назад власти РФ объявили о намерениях провести учения по отключению Рунета от мирового Интернета, а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания планируют уничтожить европейские телекоммуникационные кабели.

Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году, его длина составляет 1173 километров, а глубина залегания – около метра. Это единственный финский подводный кабель, который напрямую связывает страну с Центральной Европой и следует по маршруту российских газопроводов (чтобы облегчить монтажные работы, его проложили рядом с российским газопроводом "Северный поток"). Как известно, 26 сентября 2022 года трубопровод "Северный поток" был поврежден в результате взрывов. Позже стало известно, что он не подлежит эксплуатации.

Также OBOZ.UA сообщал, что 17 ноября РФ совершила ракетную атаку на украинскую энергосистему. Из-за повреждений подстанций, обеспечивающих питание АЭС, они снизили производство электроэнергии. Пока только два реактора работают на полную мощность.

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