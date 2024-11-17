Угроза ядерной безопасности: как обстрел РФ повлиял на работу украинских АЭС

Из-за ракетной атаки РФ 17 ноября украинские АЭС (атомные электростанции) уменьшили производство электроэнергии из-за повреждений подстанций, обеспечивающих их питание. Пока только два реактора работают на полную мощность.

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Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэля Мариано Гросси. В результате обстрелов Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС были вынуждены уменьшить производство электроэнергии.

Российская атака была направлена на несколько ключевых подстанций, обеспечивающих внешнее питание украинских АЭС. Хотя сами атомные электростанции не подверглись прямым ударам, разрушение подстанций негативно повлияло на их работу. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что ситуация создает дополнительные риски для ядерной безопасности из-за возможных перебоев в энергоснабжении.

"Утром действующие АЭС Украины уменьшили производство электроэнергии как предупредительную меру после широкомасштабных военных действий, которые были направлены на энергетическую инфраструктуру страны", – отметил Гросси. Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС продолжают функционировать, но уменьшили производство электроэнергии из-за повреждений подстанций, обеспечивающих их питание. По данным МАГАТЭ:

на Хмельницкой АЭС команда МАГАТЭ услышала громкий взрыв при сигнале воздушной тревоги;

на Ривненской АЭС две линии электропередач мощностью 330 киловольт вышли из строя, что повлияло на стабильность энергоснабжения;

Южноукраинская АЭС также уменьшила свою мощность во избежание возможных рисков.

В настоящее время только два из девяти работающих реакторов работают на полную мощность, в то время как шесть остальных уменьшили производство до уровня 40-90%. Рафаэль Гросси подчеркнул, что стабильность энергоснабжения является ключевой для безопасности атомных электростанций. АЭС нуждаются в надежном внешнем питании не только для передачи производимой электроэнергии, но и для охлаждения реакторов. Отсутствие стабильного питания может привести к нарушениям системы охлаждения, что создает серьезные риски для ядерной безопасности.

Он призвал к соблюдению семи ключевых принципов ядерной безопасности во время конфликта, особенно четвертого принципа, предусматривающего обеспечение надежного питания атомных объектов от внешней электросети. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения защиты от возможных катастроф.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 16 ноября находящаяся в оккупации Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Поврежденная инфраструктура усложняет работу энергосистемы по всей стране.

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