НКРЭКУ должно продолжить урегулирование устаревших задолженностей, – УВА

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 30 апреля утвердила стоимость услуги по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников за 5 месяцев 2023, что открывает путь к погашению устаревших долгов в отрасли.

Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА).

"Восстановление процесса утверждения актов за 5 месяцев прошлого года является результатом эффективного взаимодействия и координации между НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", НКРЭКУ, что в результате позволит в ближайшей перспективе урегулировать проблему с задолженностью на рынке", - заявили инвесторы.

Как отмечается, утверждение размера услуги в соответствии с постановлением НКРЭКУ №641 от 26.04.2019 г. является условием для наступления обязательства Гарантированного покупателя по оплате приобретенной электрической энергии перед производителями из ВИЭ. Вместе с тем, инвесторы призвали НКРЭКУ продолжить процесс по утверждению актов, которых для полного решения данной проблемы необходимо утвердить еще за 11 месяцев. признана противоправной", - подчеркнули в УВЭА.

Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявлял, что комиссия начала решение проблемы неутвержденных актов и 30 апреля был урегулирован вопрос долгов перед отраслью ВИЭ за январь, февраль, июль, август, сентябрь 2023 года.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлен вопрос задолженностей. По мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно , поскольку уже истекают сроки, которые были предоставлены для решения этого вопроса СНБО.