Незаконно выкачали государственный газ на 138 млн грн: в Черкассах объявили подозрения бизнесменам

В Черкасской области разоблачили двух бывших руководителей газораспределительной компании, которые украли у государства природного газа на 138 млн грн. Мужчинам уже объявили о подозрении – им грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Черкасской области. Отмечается, что другой чиновник этой же компании нанес государству еще больший ущерб, выкачивая газ несмотря на отключение предприятия с балансирующей группы.

Подробности

Согласно результатам расследования, несмотря на прекращение сотрудничества с государственным поставщиком из-за задолженности за приобретенное сырье, должностные лица частной компании продолжали несанкционированно отбирать газ из сети, прикрываясь "исключительными обстоятельствами" и потребностями предприятия. В результате в июне-ноябре 2023 года они украли более 6,7 млн кубометров газа. Это нанесло государству ущерб на более 138 млн грн.

В результате обысков по месту их проживания и работы правоохранители изъяли финансовую документацию, телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Фигурантам сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уже знакомая схема

Ранее о подозрении сообщили другому экс-главе правления этой компании, который организовал аналогичную схему. Он незаконное отобрал природный газ прямо из газотранспортной системы, в результате чего государственному предприятию был нанесен ущерб на более 251 млн грн.

Согласно результатам расследования, в начале 2023 года государственный поставщик исключил частную компанию из балансирующей группы и прекратил поставлять ей газ из-за задолженности за уже полученное топливо. Но, вместо того, чтобы погасить долг и заключить новый договор, подозреваемый начал несанкционированно отбирать газ из государственной "трубы" и таким образом украл 10 млн кубометров голубого топлива.

Также OBOZ.UA сообщал о завершении досудебного расследования по уклонению от налогов в "Полтаваоблэнерго", в результате чего был нанесен ущерб на почти 50 млн грн. Трем фигурантам объявлены подозрения – им грозят штрафы, ограничение деятельности и конфискация имущества.

