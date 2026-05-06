Незаконно экспортировал "лес" в Польшу: в Украине будут судить организатора схемы

Детективы Бюро экономической безопасности(БЭБ) завершили досудебное расследование в отношении волынского предпринимателя, который организовал незаконный экспорт лесоматериалов в Польшу. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. В сообщении сказано, что по данным следствия, древесину закупали за наличные у физических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

В дальнейшем древесину отгружали с территории Камень-Каширского и Ковельского районов Волынской области и готовили к экспорту. Для таможенного оформления подавали документы с ложными сведениями. Речь идет, в частности, о сертификатах происхождения товара, товарно-транспортные накладные и счета-фактуры.

Во время обысков в пункте пропуска "Ягодин" и по месту жительства фигурантов детективы изъяли:

финансово-хозяйственные документы;

черновые записи;

электронные носители информации;

печати;

пиломатериалы;

тягач и полуприцеп.

Также изъято более 43 кубометров лесоматериалов стоимостью около 7 тыс. евро.

Предпринимателю сообщено о подозрении по части 1 статьи 201-1 Уголовного кодекса Украины – контрабанда лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

