Незаконно экспортировал "лес" в Польшу: в Украине будут судить организатора схемы
Детективы Бюро экономической безопасности(БЭБ) завершили досудебное расследование в отношении волынского предпринимателя, который организовал незаконный экспорт лесоматериалов в Польшу. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. В сообщении сказано, что по данным следствия, древесину закупали за наличные у физических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
В дальнейшем древесину отгружали с территории Камень-Каширского и Ковельского районов Волынской области и готовили к экспорту. Для таможенного оформления подавали документы с ложными сведениями. Речь идет, в частности, о сертификатах происхождения товара, товарно-транспортные накладные и счета-фактуры.
Во время обысков в пункте пропуска "Ягодин" и по месту жительства фигурантов детективы изъяли:
- финансово-хозяйственные документы;
- черновые записи;
- электронные носители информации;
- печати;
- пиломатериалы;
- тягач и полуприцеп.
Также изъято более 43 кубометров лесоматериалов стоимостью около 7 тыс. евро.
Предпринимателю сообщено о подозрении по части 1 статьи 201-1 Уголовного кодекса Украины – контрабанда лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
