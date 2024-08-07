Незаконная застройка нацпарка в Киеве: объявлено подозрение, землю вернули городу

Четырем подозреваемым по делу о самозахвате участка Национального природного парка "Голосеевский" в Киеве объявили подозрение. Если их признают виновными, им грозит двенадцать лет с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, где отметили, что земли парка удалось вернуть государству. Ущерб, который подозреваемые нанесли государству, оценивают более чем в 105 млн грн.

В настоящее время они сообщены о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Санкция за такое правонарушение предусматривает лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Что произошло в Голосеевском парке?

По данным следствия, участники преступной группы, в состав которой входили действующие и бывшие служащие органов государственного земельного кадастра, мошенническим путем завладели землями Национального природного парка "Голосеевский" площадью 8 га. Для этого фигуранты использовали поддельные документы, на основании которых перерегистрировали право собственности на землю", – отметили в офисе генпрокурора.

Во время обысков у подозреваемых изъяли подлинники документов. Это позволило отменить незаконную регистрацию права собственности на земельный участок и вернуть его государству.

Речь идет о ресторане, который на территории нацпарка построила семья бывшего начальника Святошинской районной милиции столицы Анатолия Николаевца. Он является бенефициаром компании ООО "Уют и Ко", которая проходит как обвиняемый по этому делу. Другой обвиняемый – сын эксмилиционера Дмитрий Николаевец.

Важно, что землю под застройку Анатолий Николаевец получил по решению Брянковского городского суда Луганской области, которое отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений. Несмотря на это, в 2016 году недвижимость внесли в государственный реестр Управления государственной регистрации.

Материалы дела о незаконном захвате участка земли в заповеднике передали в Святошинский районный суд в феврале 2023 года. Пока требования прокуратуры были выполнены – освободить земельный участок от самовольной застройки и вернуть его общине столицы.

Ранее OBOZ.UA сообщал об обысках у связанных с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева людей. Следователи подозревают, что он мог незаконно передать под застройку земельный участок в Киеве, когда был министром развития общин и территорий.

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