Страна ЕС планирует запретить россиянам и белорусам приобретать жилье: когда будут приняты изменения

Эстония планирует запретить гражданам России и Беларуси, не имеющим долгосрочного вида на жительство, приобретать недвижимость, а также распространить ограничения на компании, находящиеся под их контролем. Если закон будет окончательно принят, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года и станут еще одним шагом страны к укреплению национальной безопасности.

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Об этом пишет ERR.ee. Согласно законопроекту, запрет будет распространяться на граждан России и Беларуси, не имеющих долгосрочного вида на жительство или права постоянного проживания в Эстонии.

Также ограничения коснутся компаний и юридических лиц, если их конечные бенефициарные владельцы являются гражданами этих стран или подпадают под действие новых правил. Таким образом правительство стремится исключить возможность обхода запрета путем создания фирм в самой Эстонии или других странах Европейского Союза.

Правительство получит право определять перечень государств, граждане и компании которых могут представлять потенциальную угрозу для общественного порядка и национальной безопасности. Первыми в этот список планируют включить именно Россию и Беларусь.

Какую недвижимость нельзя будет приобрести

Новые правила будут охватывать практически все основные виды недвижимого имущества. Речь идет не только о земельных участках, но и о квартирах, правах на пользование помещениями и даже о приобретении доли в совместной собственности.

При этом закон не будет иметь обратной силы: граждане России и Беларуси, уже владеющие недвижимостью в Эстонии, не потеряют свое имущество. Новые правила будут касаться только будущих сделок.

Также документ не будет запрещать сдавать в аренду жилье или другую недвижимость. В исключительных случаях правительство сможет выдать специальное разрешение на приобретение имущества, если такая сделка не будет противоречить интересам государственной безопасности.

Почему Эстония вводит такие меры

Правительство объясняет, что после полномасштабного вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в регионе кардинально изменилась. Именно поэтому необходимо свести к минимуму любые возможности, которые могут быть использованы странами-агрессорами для ведения разведывательной деятельности или подготовки диверсий.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подчеркнул, что Россия активно использует не только военные методы, но и инструменты влияния, шпионажа и скрытых операций. По его словам, недвижимость может использоваться в качестве базы для сбора информации, организации деятельности вблизи стратегических объектов или подготовки других операций.

Именно поэтому государство не обязано разрешать гражданам страны-агрессора беспрепятственно приобретать недвижимость на своей территории. Кроме того, министр подчеркнул, что новые правила не должны оставлять возможностей для обхода ограничений через подставные компании или сложные корпоративные структуры.

Как будут контролировать исполнение закона

Особое внимание будет уделяться проверке конечных владельцев компаний, которые будут участвовать в сделках с недвижимостью. Контроль будут осуществлять нотариусы, судебные исполнители, конкурсные управляющие, органы, занимающиеся передачей государственной собственности, а также Земельно-градостроительное управление.

Перед оформлением сделкибудет проверяться, кто фактически контролирует компанию и не подпадает ли её владелец под действие новых ограничений. Одновременно будет обновлен и сам механизм определения территорий, на которые распространяются специальные правила. Если раньше они основывались на административном делении страны еще с 1999 года, то теперь информацию интегрируют в современную кадастровую карту, которая будет открыта для проверки.

По оценкам эстонского правительства, новые правила не должны существенно повлиять на рынок недвижимости. Анализ сделок за 2025 год показывает, что ограничения могли бы коснуться примерно 600 сделок в год.

Подобные механизмы уже ввели и другие страны региона. Аналогичные ограничения на покупку недвижимости гражданами России уже действуют в Латвии и Финляндии. Таким образом, страны Балтии и Северной Европы продолжают ужесточать меры безопасности, направленные на недопущение возможного влияния государств-агрессоров через стратегические активы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия продолжает терять доступ к глобальной финансовой инфраструктуре: после ухода Visa и Mastercard власти страны фактически вынуждены переводить население на национальную платежную систему "Мир". Уже с 2027 года международные карты начнут массово исчезать с российского рынка, а основным инструментом безналичных расчетов останутся внутренние платежные сервисы РФ.

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