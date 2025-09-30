Некоторые поезда отменены, другие курсируют с задержками: российский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру

Ночной обстрел на Черниговщине привел к временным изменениям и задержкам в движении пригородных и региональных поездов, в частности на Нежинском направлении, где часть рейсов ограничена или отменена. Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями, планировать маршруты с учетом задержек и пользоваться резервными поездами.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Из-за повреждения инфраструктуры и ситуации с безопасностью восстановить поезда к привычному расписанию пока невозможно.

Чтобы обеспечить движение пассажиров, "Укрзализныця" организовала использование резервных тепловозов, что, однако, увеличивает время в пути для рейсов из Чернигова, Сум и Шостки. Для удобства пассажиров предусмотрены пересадки, стыковки и другие компенсаторные решения, а волонтеры из World Central Kitchen сегодня обеспечивают обедами около 600 пассажиров трех поездов, что больше всего задержались. В связи с ситуацией с безопасностью на Нежинском направлении пригородные поезда временно ограничены до/с станции Бобрик:

№6902 будет курсировать Киев-Волынский – Бобрик (вместо Киев-Волынский – Нежин);

№6901 – Бобрик – Киев (вместо Носовка – Киев).

Некоторые поезда сегодня временно отменены. В частности:

№6072 Тарасовка – Киев-Пассажирский;

№6674 Немешаево – Святошин.

Другие рейсы отправляются по диспетчерскому расписанию с задержками. В частности:

№895 Конотоп – Фастов-1 будет отправляться с резервным тепловозом с ориентировочной задержкой до 2 часов;

№6206/6014 Казатин-1 – Киев-Пассажирский задерживается более чем на 20 минут из-за оказания первой помощи пассажиру.

Для удобства пассажиров организовано челночное движение между станциями Дарница и Заворичи. Поезда будут курсировать по диспетчерскому расписанию через станции Бровары и Бобрик. Однако часть рейсов отменена или ограничена, а движение поездов на Нежинском направлении остается с задержками до нескольких часов.

"Укрзалізниця" просит пассажиров внимательно следить за обновлениями на станциях и в телеграмм-канале, учитывать временные ограничения и планировать маршруты с запасом времени. Безопасность пассажиров сейчас приоритетна, поэтому график восстановления поездов корректируется в соответствии с текущей ситуацией.

