В Украине запустили новый особый поезд: сколько стоят билеты

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
1,0 т.
Иллюстрация - девушка садится на поезд

В ближайшие выходные украинцы смогут без пересадок добраться из Фастова в Черкассы и обратно. Это стало возможным благодаря новому временному пригородному железнодорожному рейсу, а стоимость билетов125 гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізнице". Отмечается, что региональный поезд №844/843 будет курсировать только два дня в тестовом режиме – 27 сентября и 4 октября.

Поезд №844 Фастов – Черкассы

  • Отправление из Фастова в 07:49.
  • Прибытие в Черкассы в 12:48.
  • Время в пути: 4 часа 59 мин.
Цена на билеты на поезд №844/843 Фастов – Черкассы

Поезд №843 Черкассы – Фастов

  • Отправление из Черкасс в 15:17.
  • Прибытие в Фастов в 20:47.
  • Время в пути: 5 ч 30 мин.

Остановки на рейсе

  • Киев-Пассажирский.
  • Выдубичи-Трипольские.
  • Мироновка.
  • Корсунь.
  • Городище, Черкасская обл.
  • Цветково.
  • Им. Тараса Шевченко, г. Смела.
  • Центральная (г. Смела).

Как приобрести билеты

Билеты можно приобрести в кассах вокзалов, на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в мобильном приложении "Укрзалізниці". Стоимость билетов (на рейс 27 августа) – 125,18 грн.

Россия изменила цели для атак

В последнее время Россия целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь усложнить перевозки пассажиров и грузов и нанести удар по украинской экономике. Несмотря на атаки, "Укрзалізниця" обеспечивает непрерывность движения, привлекая резервные тепловозы и организуя альтернативные маршруты.

Под удар попадают как вагоны, так и подстанции, питающие украинскую железнодорожную сеть. Как заявили в правительстве, эти атаки не являются случайными, ведь Россия целенаправленно пытается парализовать работу транспорта, усложнить перевозку грузов и пассажиров, а также нанести дополнительный удар по экономике Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что, по оценкам проекта Госбюджета-2026, "Укрзалізниця" может находиться на грани дефолта. Компания имеет убытки в 2,75 млрд и огромные внешние долги из-за сокращения объемов перевозок, отсутствия индексации тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, недополучения средств за перевозку льготных категорий граждан и роста цен на энергоносители

