В ближайшие выходные украинцы смогут без пересадок добраться из Фастова в Черкассы и обратно. Это стало возможным благодаря новому временному пригородному железнодорожному рейсу, а стоимость билетов – 125 гривен.

Об этом сообщили в "Укрзалізнице". Отмечается, что региональный поезд №844/843 будет курсировать только два дня в тестовом режиме – 27 сентября и 4 октября.

Поезд №844 Фастов – Черкассы

Отправление из Фастова в 07:49.

Прибытие в Черкассы в 12:48.

Время в пути: 4 часа 59 мин.

Поезд №843 Черкассы – Фастов

Отправление из Черкасс в 15:17.

Прибытие в Фастов в 20:47.

Время в пути: 5 ч 30 мин.

Остановки на рейсе

Киев-Пассажирский.

Выдубичи-Трипольские.

Мироновка.

Корсунь.

Городище, Черкасская обл.

Цветково.

Им. Тараса Шевченко, г. Смела.

Центральная (г. Смела).

Как приобрести билеты

Билеты можно приобрести в кассах вокзалов, на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в мобильном приложении "Укрзалізниці". Стоимость билетов (на рейс 27 августа) – 125,18 грн.

Россия изменила цели для атак

В последнее время Россия целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь усложнить перевозки пассажиров и грузов и нанести удар по украинской экономике. Несмотря на атаки, "Укрзалізниця" обеспечивает непрерывность движения, привлекая резервные тепловозы и организуя альтернативные маршруты.

Под удар попадают как вагоны, так и подстанции, питающие украинскую железнодорожную сеть. Как заявили в правительстве, эти атаки не являются случайными, ведь Россия целенаправленно пытается парализовать работу транспорта, усложнить перевозку грузов и пассажиров, а также нанести дополнительный удар по экономике Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что, по оценкам проекта Госбюджета-2026, "Укрзалізниця" может находиться на грани дефолта. Компания имеет убытки в 2,75 млрд и огромные внешние долги из-за сокращения объемов перевозок, отсутствия индексации тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, недополучения средств за перевозку льготных категорий граждан и роста цен на энергоносители

