Недвижимость родственников главного таможенника Украины арестовали: активы планируют конфисковать

Недвижимость родственников и.о. главы Гостаможни арестовали. Речь идет о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом на более 3,2 млн грн. Активы наложены арестом в рамках иска САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) о признании их необоснованными. Правоохранители не называют имя чиновника, но, скорее всего, речь идет о Сергее Звягинцеве.

Об аресте активов сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). В то же время журналист Олег Новиков отметил, что речь идет о Звягинцеве. САП обратилась в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о признании необоснованными активов, которыми пользуется действующий и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины.

Сумма спора превышает 3,2 млн грн, а предметом иска является жилой дом площадью 236,8 кв. м и земельный участок под Киевом, на котором расположен дом. Хотя недвижимость была оформлена на близкого родственника жены чиновника, фактическим владельцем и распорядителем оказался сам таможенник и его семья.

На время рассмотрения дела суд наложил арест на эти активы в качестве обеспечения иска. Представительство государства в суде осуществляют прокуроры САП. Заседание по рассмотрению иска назначено на 1 октября в 13:00, а о дальнейшем ходе и результатах рассмотрения гражданского дела будет сообщено дополнительно.

Как сообщает НАБУ, в декларациях чиновник не отразил сведения о недвижимости стоимостью более 100 тыс. долл. США, оформив ее на отца своей жены, хотя фактическим владельцем оставался он и его семья. Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – "Декларирование недостоверной информации". По этому правонарушению предусмотрен штраф от 51 тыс. до 68 тыс. грн, или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Высший антикоррупционный суд уже применил меру пресечения в виде залога на сумму 60 560 грн – максимальную, предусмотренную законом для этого преступления. Кроме того, на чиновника возложены процессуальные обязанности, детали которых САП не раскрывает.

