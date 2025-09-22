Вымогают взятку – сообщений: украинцам объяснили, куда заявить о коррупции
Украинцы, которые стали пострадали от коррупции или стали ее свидетелем, могут внести свой вклад в борьбу с этим явлением. Для этого нужно заявить о случае злоупотреблений, но в зависимости от типа коррупции, антикоррупционные органы для этого могут отличаться.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Специалисты составили видеоинструкцию, которая поможет распознать коррупционные правонарушения, а также узнать, как действовать и защитить свои права в таких случаях:
- взяточничество;
- злоупотребление служебным положением;
- конфликт интересов;
- другие формы незаконного обогащения.
Руководство организации
Когда обращаться:
- бытовая коррупция (требование "добровольного взноса" или "благодарности");
- совместная работы близких лиц (трудоустройство родственников);
- конфликт интересов.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
Когда обращаться: при отсутствии реакции от руководства организации или если нарушение касается его самого.
Также агентство отвечает за:
- проверку деклараций и образ жизни должностных лиц;
- контроль за конфликтом интересов;
- мониторинг финансирования партий;
- защиту обличителей.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Детективы расследуют:
- коррупционные преступления топ-чиновников;
- дела с ущербом более 500 прожиточных минимумов (1,514 млн грн по состоянию на 2025 год);
- розыск и арест средств и имущества, связанных с коррупцией.
Национальная полиция
Что расследует:
- бытовая коррупция;
- коррупционные правонарушения, не относящиеся к компетенции НАБУ или ГБР.
Государственное бюро расследований (ГБР)
Расследует:
- коррупцию среди чиновников и правоохранителей (кроме подследственных НАБУ);
- преступления работников НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП);
- преступления военных.
Как сообщить о коррупции
- По телефону или через онлайн-форму на сайте антикоррупционного учреждения.
- Письменно (в подразделениях учреждения).
- По электронной почте.
- Через Единый портал обличителей.
- В медиа и общественных организациях.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили детектива НАБУ на незаконном обогащении и сокрытии элитной квартиры через подставное лицо. Он хотел оформить жилье на знакомую и избежать декларирования. Однако соответствующие органы уже разоблачили схему и сообщили ему о подозрении.
