Вымогают взятку – сообщений: украинцам объяснили, куда заявить о коррупции

Станислав Кожемякин
Иллюстрация - работа агентов НАБУ

Украинцы, которые стали пострадали от коррупции или стали ее свидетелем, могут внести свой вклад в борьбу с этим явлением. Для этого нужно заявить о случае злоупотреблений, но в зависимости от типа коррупции, антикоррупционные органы для этого могут отличаться.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Специалисты составили видеоинструкцию, которая поможет распознать коррупционные правонарушения, а также узнать, как действовать и защитить свои права в таких случаях:

  • взяточничество;
  • злоупотребление служебным положением;
  • конфликт интересов;
  • другие формы незаконного обогащения.

Руководство организации

Когда обращаться:

  • бытовая коррупция (требование "добровольного взноса" или "благодарности");
  • совместная работы близких лиц (трудоустройство родственников);
  • конфликт интересов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

Когда обращаться: при отсутствии реакции от руководства организации или если нарушение касается его самого.

Также агентство отвечает за:

  • проверку деклараций и образ жизни должностных лиц;
  • контроль за конфликтом интересов;
  • мониторинг финансирования партий;
  • защиту обличителей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Детективы расследуют:

  • коррупционные преступления топ-чиновников;
  • дела с ущербом более 500 прожиточных минимумов (1,514 млн грн по состоянию на 2025 год);
  • розыск и арест средств и имущества, связанных с коррупцией.

Национальная полиция

Что расследует:

  • бытовая коррупция;
  • коррупционные правонарушения, не относящиеся к компетенции НАБУ или ГБР.

Государственное бюро расследований (ГБР)

Расследует:

  • коррупцию среди чиновников и правоохранителей (кроме подследственных НАБУ);
  • преступления работников НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП);
  • преступления военных.

Как сообщить о коррупции

  • По телефону или через онлайн-форму на сайте антикоррупционного учреждения.
  • Письменно (в подразделениях учреждения).
  • По электронной почте.
  • Через Единый портал обличителей.
  • В медиа и общественных организациях.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили детектива НАБУ на незаконном обогащении и сокрытии элитной квартиры через подставное лицо. Он хотел оформить жилье на знакомую и избежать декларирования. Однако соответствующие органы уже разоблачили схему и сообщили ему о подозрении.

