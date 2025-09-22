Вымогают взятку – сообщений: украинцам объяснили, куда заявить о коррупции

Украинцы, которые стали пострадали от коррупции или стали ее свидетелем, могут внести свой вклад в борьбу с этим явлением. Для этого нужно заявить о случае злоупотреблений, но в зависимости от типа коррупции, антикоррупционные органы для этого могут отличаться.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Специалисты составили видеоинструкцию, которая поможет распознать коррупционные правонарушения, а также узнать, как действовать и защитить свои права в таких случаях:

взяточничество;

злоупотребление служебным положением;

конфликт интересов;

другие формы незаконного обогащения.

Руководство организации

Когда обращаться:

бытовая коррупция (требование "добровольного взноса" или "благодарности");

совместная работы близких лиц (трудоустройство родственников);

конфликт интересов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

Когда обращаться: при отсутствии реакции от руководства организации или если нарушение касается его самого.

Также агентство отвечает за:

проверку деклараций и образ жизни должностных лиц;

контроль за конфликтом интересов;

мониторинг финансирования партий;

защиту обличителей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Детективы расследуют:

коррупционные преступления топ-чиновников;

дела с ущербом более 500 прожиточных минимумов (1,514 млн грн по состоянию на 2025 год);

розыск и арест средств и имущества, связанных с коррупцией.

Национальная полиция

Что расследует:

бытовая коррупция;

коррупционные правонарушения, не относящиеся к компетенции НАБУ или ГБР.

Государственное бюро расследований (ГБР)

Расследует:

коррупцию среди чиновников и правоохранителей (кроме подследственных НАБУ);

преступления работников НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП);

преступления военных.

Как сообщить о коррупции

По телефону или через онлайн-форму на сайте антикоррупционного учреждения.

Письменно (в подразделениях учреждения).

По электронной почте.

Через Единый портал обличителей.

В медиа и общественных организациях.

