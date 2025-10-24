Недвижимость, бизнес и счета в банках на 400 млн грн: в Украине национализировали имущество "жандарма Януковича"

В Украине разрешили национализировать имущество "жандарма Януковича" – Виталия Захарченко, который возглавлял Министерство внутренних дел во времена президента-беглеца. Конфискованные активы оценили в целом более чем в 400 миллионов гривен.

Как сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), это стало возможным благодаря соответствующему постановлению Высшего антикоррупционного суда по иску Министерства юстиции Украины о наложении санкций на Захарченко. В целом в доход государства взыскано:

шесть объектов недвижимости вместе с двумя квартирами в Киеве;

корпоративные права;

денежные средства на банковских счетах.

Имущество Захарченко конфисковали в соответствии с пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" – о недопущении использования активов лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Что известно о преступлениях Захарченко

Напомним, что Виталий Захарченко является фигурантом ряда уголовных производств, многие из них уже переданы в суд. В частности, ему инкриминируют:

государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины);

(ч. 2 ст. 111 УК Украины); создание преступной организации и организацию тяжких преступлений против участников Революции Достоинства (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 УК Украины);

против участников Революции Достоинства (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 УК Украины); легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Согласно одному из расследований экс-министр через доверенных лиц из своего близкого окружения организовал и привлек к противоправной деятельности значительное количество юридических и физических лиц, в том числе иностранных. С их помощью незаконно полученные средства перечислялись на офшорные счета и счета украинских предприятий для дальнейшей легализации.

Таким образом лица в подконтрольном Захарченко банковском учреждении получили около 100 млн грн каждый: платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Эти средства частично направили на счета сообщников Захарченко и передали заказчику наличными.

В рамках начатых производств следователи ГБР обнаружили и арестовали обнаруженное имущество беглого министра общей стоимостью 1,4 млрд гривен. Но работа по взысканию остального имущества продолжается. Сейчас Захарченко объявлен в международный розыск, от которого он с 2014 года скрывается на территории Российской Федерации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что другому министру времен Януковича – экс-главе Министерства доходов и сборов Александру Клименко – сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Его компании ведут добывающий бизнес на временно оккупированных территориях.

